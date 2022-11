BMW anunció que seguirá apostando por sus modelos más económicos. Esto en un contexto donde las marcas están enfocando sus esfuerzos en la producción y desarrollo de sus versiones más rentables, debido a la crisis y escasez mundial de microchips y semiconductores.

“No abandonaremos el segmento inferior del mercado. Incluso si se considera un fabricante premium, es un error abandonar el segmento inferior del mercado; ese será el núcleo en el futuro”, dijo el CEO de BMW, Oliver Zipse, en un comunicado difundido por la agencia Reuters.

La hoja de ruta del fabricante alemán es seguir produciendo vehículos para el segmento C. Pese a la tendencia de electrificación del mercado, y que sigue BMW, el objetivo es mantener los modelos más baratos de la gama a disposición del público.

La industria experimenta cómo cada vez son más los fabricantes que centran sus esfuerzos en sus modelos más rentables. Tal es el caso de Mercedes-Benz, que anunció que colocará todo su músculo en la electrificación de sus modelos con mayor rédito.

El 75% de las inversiones de Mercedes es ofrecido a sus vehículos de gama alta y a los segmentos de “núcleo de lujo”, mientras reduce sus modelos de nivel más asequible.

El proceso de transición a la movilidad eléctrica está colocando diversos desafíos a los fabricantes. La escasez global de semiconductores y microchips, por ejemplo, es uno de los principales problemas; y la responsable del reajuste de las gamas de las marcas.

La consecuencia más evidente es la afectación del consumidor, que ve cómo la oferta de vehículos económicos se reduce. Esta situación está sucediendo en la actualidad de forma paulatina y convulsiona tanto a fabricantes de modelos populares como de alta gama.

Sin embargo, BMW tiene la convicción de mantener modelos como el Serie 1 a disposición de los usuarios. Este es el vehículo más económico de su familia, de poco más de US$ 29.000; seguido por el Serie 2 (US$ 32.000, aproximadamente); y el Serie 2 Active Tourer (cerca de US$ 36.000).

Por otra parte, el departamento financiero de BMW dijo la semana pasada que, pese se esperaba que las ventas de vehículos 100% eléctricos se duplicará en comparación a 2021, la marca prevé que la inflación y las tasas de interés afecten sus perspectivas, particularmente en Europa.