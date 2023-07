BMW podría adoptar el hidrógeno como una plataforma de carreras para el futuro

El compromiso de BMW con los vehículos de pila de combustible de hidrógeno ocupó un lugar central este año con la presentación de su iX5 FCEV inaugural . Además, la marca ha iniciado recientemente un programa piloto mundial diseñado para demostrar las ventajas de la tecnología como una alternativa viable a los vehículos eléctricos alimentados por baterías. Pero sus esfuerzos de hidrógeno podrían extenderse en el futuro al mundo de las carreras.

Según SportsCar365, Peugeot y BMW han expresado su interés en adoptar el combustible de hidrógeno como base para una posible categoría dentro del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.

Las charlas giran en torno a dos variaciones de automóviles impulsados por hidrógeno: vehículos equipados con celdas de combustible eléctricas y aquellos con motores de combustión interna alimentados con hidrógeno. BMW, con sus avances en tecnología de celdas de combustible con el iX5 Hydrogen, es reconocida como “tecnología abierta”, según afirma Andreas Roos, director de BMW Motorsports. Roos dice que el tema del hidrógeno siempre ha sido parte de la historia de la marca y algo que están investigando en cuanto a tecnología de carreras.

Pero el jefe de BMW Motorsport tiene cuidado de comprometerse con una dirección hoy. Roos dice que es prematuro determinar la trayectoria específica y la efectividad del combustible de hidrógeno como solución. Sin embargo, BMW está explorando activamente su potencial y evaluando su relevancia para sus operaciones. El aspecto crucial para BMW radica en mantener una fuerte conexión entre sus autos de carretera y los deportes de motor, asegurando que los avances realizados en un área informen y beneficien a la otra.

BMW también ha probado el hidrógeno en sus modelos de calle / BMW

Esa declaración no sorprende si se tiene en cuenta el enfoque de BMW hacia las carreras, que implica la transferencia de tecnología a los autos de carretera. Esta es exactamente una de las razones por las que BMW Motorsport no ha vuelto al campeonato de Fórmula 1. En cuanto a los autos de carreras impulsados por hidrógeno, Roos también dice que la hoja de ruta de ACO requiere una entrada para 2030. Agrega además que es imperativo comenzar a mirar más temprano que tarde en esto, ya que el desarrollo no ocurre de la noche a la mañana.

El BMW H2R permanece arraigado en nuestra memoria como otro notable vehículo de BMW impulsado por hidrógeno. Presentado en 2004, este concepto futurista fue diseñado para mostrar las posibilidades del hidrógeno como combustible para automóviles de alto rendimiento. Aunque siguió siendo un prototipo y no avanzó más allá de esa etapa, el BMW H2R desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de las bases para los futuros modelos BMW impulsados por hidrógeno.

Actualmente, BMW Motorsport se está enfocando en la tecnología híbrida enchufable dentro del mundo de las carreras. El BMW M Hybrid V8 acaba de obtener su primera victoria y sigue adelante con sus planes para las 24 Horas de Le Mans de 2024.