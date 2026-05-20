BMW presentó oficialmente el nuevo Vision BMW Alpina, un concept car que adelanta la próxima etapa de Alpina tras convertirse en una marca exclusiva dentro del grupo alemán. El modelo fue revelado durante el Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, en Italia, y funciona como una declaración de diseño y filosofía para los futuros vehículos de la división.

Lejos de apostar únicamente por la deportividad extrema, BMW plantea una reinterpretación moderna del ADN histórico de Alpina: combinar altas prestaciones con refinamiento y confort para largos recorridos. “La velocidad y el confort son ambiciones complementarias”, señaló Adrian van Hooydonk, jefe de diseño de BMW Group, durante la presentación oficial del vehículo.

El Vision BMW Alpina mide 5,2 metros de largo y adopta la silueta de un sedán grande de cuatro plazas. Su diseño destaca por una carrocería baja y ancha, una pronunciada línea tipo coupé y un frontal inspirado en el clásico “shark nose” de BMW, reinterpretado con una parrilla tridimensional iluminada.

El prototipo presentado en Villa d’Este recupera elementos históricos de Alpina, como las clásicas “deco-lines” y las tradicionales llantas multirradio. (Foto: BMW) / BMW

Uno de los elementos más característicos del concept son las históricas “deco-lines” de Alpina, presentes desde la década de 1970 y ahora reinterpretadas bajo una estética más minimalista. También regresan las tradicionales llantas de 20 radios, aunque en esta ocasión con dimensiones de 22 pulgadas adelante y 23 pulgadas atrás.

Un V8 en plena transición eléctrica

Aunque gran parte de la industria premium acelera su transición hacia la electrificación, BMW decidió mantener un motor V8 en este prototipo. Según la marca, el propulsor fue desarrollado para ofrecer el característico sonido Alpina: profundo a bajas revoluciones y más expresivo a altas velocidades.

La decisión resulta especialmente llamativa en un contexto donde muchas marcas de lujo ya reducen progresivamente la presencia de motores de gran cilindrada. Sin embargo, BMW deja abierta la posibilidad de futuras variantes electrificadas para la nueva generación Alpina.

BMW mantuvo un motor V8 en el Vision Alpina, buscando preservar el carácter refinado y el desempeño característico de la histórica submarca alemana. (Foto: BMW) / BMW

El enfoque del vehículo también queda reflejado en sus modos de conducción. Además del clásico modo “Speed”, Alpina mantiene el programa “Comfort+”, pensado para priorizar suavidad de marcha y comodidad en trayectos largos. La filosofía detrás de esta configuración se remonta al fundador de Alpina, Burkard Bovensiepen, quien sostenía que “un conductor cómodo es un conductor más rápido”.

Un interior más cercano a un lounge de lujo

En el interior, el Vision BMW Alpina apuesta por una atmósfera más cercana a un lounge de lujo que a un deportivo convencional. El habitáculo incorpora cuero de grano completo proveniente de la región alpina, detalles metálicos inspirados en relojería y aplicaciones de cristal tallado para distintos controles.

Uno de los detalles más llamativos se encuentra en la parte posterior de la consola central: una botella de vidrio acompañada de copas de cristal Alpina que emergen mediante un mecanismo automatizado y permanecen sujetas mediante imanes ocultos.

El interior del Vision BMW Alpina apuesta por una experiencia premium con cuero artesanal, detalles en cristal y un enfoque más cercano a un lounge de lujo. (Foto: BMW) / BMW

El tablero integra además el nuevo sistema BMW Panoramic iDrive junto a una pantalla dedicada para el pasajero delantero, una tendencia que cada vez gana más presencia en vehículos premium y de lujo.

La nueva posición de Alpina dentro de BMW

La presentación del Vision BMW Alpina también marca un momento clave para la marca alemana. Tras adquirir oficialmente Alpina, BMW busca posicionarla como una división de lujo ubicada entre los modelos tradicionales de BMW y la exclusividad de Rolls-Royce.

Oliver Viellechner, responsable de BMW Alpina, señaló que la intención es preservar la esencia histórica de la firma mientras se expande su presencia global. “Con Alpina tenemos un legado fuerte y una comunidad global que queremos desarrollar manteniendo la esencia de la marca: velocidad, confort y sofisticación”, afirmó.

Los primeros modelos de producción de esta nueva etapa llegarían a partir de 2027 y estarían inspirados inicialmente en plataformas como el BMW Serie 7 y el X7.

Mientras tanto, el Vision BMW Alpina funciona como un adelanto de la dirección estética y tecnológica que tomará la firma en los próximos años: menos agresividad visual que BMW M, más refinamiento, lujo y confort a altas velocidades.

La propuesta también ha generado debate entre aficionados y comunidades especializadas en redes sociales. Algunos usuarios destacaron el regreso de proporciones clásicas y el diseño tipo gran turismo, mientras otros cuestionaron el tamaño de la parrilla frontal o el protagonismo de las pantallas digitales.