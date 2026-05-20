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El Vision BMW Alpina adelanta la nueva etapa de la firma alemana bajo el control de BMW, combinando lujo, confort y altas prestaciones en un formato gran turismo. (Foto: BMW)
El Vision BMW Alpina adelanta la nueva etapa de la firma alemana bajo el control de BMW, combinando lujo, confort y altas prestaciones en un formato gran turismo. (Foto: BMW)
/ BMW
Por Redacción EC

BMW presentó oficialmente el nuevo Vision BMW Alpina, un concept car que adelanta la próxima etapa de Alpina tras convertirse en una marca exclusiva dentro del grupo alemán. El modelo fue revelado durante el Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, en Italia, y funciona como una declaración de diseño y filosofía para los futuros vehículos de la división.

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