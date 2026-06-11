La batalla por el liderazgo de la movilidad eléctrica ya no se libra únicamente en la autonomía o en el precio de los vehículos. Ahora, la velocidad de carga se ha convertido en el nuevo campo de competencia, y BYD acaba de lanzar un desafío directo a Tesla.

El fabricante chino inauguró en Alemania su primera estación comercial Flash Charging en Europa, una infraestructura capaz de entregar hasta 1.500 kW de potencia. La cifra no solo supera ampliamente a la mayoría de cargadores rápidos disponibles actualmente, sino que también deja atrás a los Supercharger V4 de Tesla, que alcanzan hasta 500 kW.

Según BYD, la combinación de estos cargadores con sus nuevas baterías Blade de segunda generación permite recuperar del 10% al 70% de energía en apenas cinco minutos. Incluso asegura que algunos vehículos compatibles pueden alcanzar el 97% de carga en alrededor de nueve minutos.

La promesa apunta directamente a uno de los principales argumentos de quienes todavía dudan en comprar un vehículo eléctrico: el tiempo que demanda una recarga durante un viaje largo. Mientras un repostaje de combustible suele tomar pocos minutos, las estaciones rápidas actuales requieren entre 20 y 40 minutos para alcanzar niveles similares de autonomía.

Pero la apuesta de BYD va más allá de la tecnología. La compañía anunció que planea desplegar alrededor de 3.000 estaciones Flash Charging en Europa, una inversión multimillonaria que busca crear un ecosistema propio de carga y fortalecer su presencia en el continente.

Sin embargo, existe una condición importante: por ahora, muy pocos vehículos pueden aprovechar toda la capacidad de estos cargadores. La mayoría de modelos eléctricos actuales están limitados a potencias considerablemente menores, por lo que el beneficio completo quedará inicialmente reservado a los nuevos vehículos desarrollados por la propia marca china.

Aun así, el movimiento refleja hacia dónde se dirige la industria. Si los tiempos de recarga llegan a acercarse cada vez más a los de una visita a una estación de servicio convencional, uno de los mayores frenos para la adopción masiva de los autos eléctricos podría empezar a desaparecer.

La pregunta es inevitable: si cargar un vehículo eléctrico toma apenas unos minutos, ¿seguirá siendo la autonomía una preocupación para los conductores?