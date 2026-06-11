Resumen

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Un modelo Seal 06 GT del fabricante BYD, exhibido el 24 de abril de 2026 en el Salón del Automóvil de Pekín © Jade Gao / AFP
Un modelo Seal 06 GT del fabricante BYD, exhibido el 24 de abril de 2026 en el Salón del Automóvil de Pekín © Jade Gao / AFP
/ Agencia AFP
Por Redacción EC

La batalla por el liderazgo de la movilidad eléctrica ya no se libra únicamente en la autonomía o en el precio de los vehículos. Ahora, la velocidad de carga se ha convertido en el nuevo campo de competencia, y BYD acaba de lanzar un desafío directo a Tesla.

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