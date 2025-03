Motorysa, represente oficial de BYD en Perú, presentó sus nuevas SUV híbridas enchufables, la Song Pro y Song Plus, que llegan al mercado peruano con autonomías de hasta 1,105 km, como resultado de la combinación de su motor eléctrico, alimentado por una batería y de combustión interna.

Potencia y desempeño

La Song Pro tiene un motor de combustión de 1,5 litros naturalmente aspirado y un motor eléctrico de 12.9 kw de capacidad, que generan una potencia combinada de 215 HP. En cuanto a su autonomía eléctrica, permite alcanzar una distancia de 71 km. con una sola carga.

La batería de 12,9 kW del BYD Song Pro se podría recargar desde S/8, considerando una tarifa doméstica de S/0.65. (Foto: BYD) / BYD

Por su parte, la Song Plus viene con un motor de combustión de 1.5 litros turbo y un motor eléctrico de 18.3 kw, que en conjunto logran una potencia de 236 HP. Respecto a la autonomía eléctrica de este modelo, logra alcanzar 105 km. de distancia después de realizar una recarga.

Ambas SUV tienen en común haber sido desarrolladas con la tecnología DM-i, que brinda grandes prestaciones como: autonomía eléctrica superior, aceleración de 0 a 100 km. en 8,3 segundos, eficiencia en el consumo de combustible y experiencia de conducción, siendo, a su vez, amigable con el medio ambiente.

De igual manera, integran la reconocida tecnología de baterías Blade de BYD, que ofrece una mayor durabilidad en comparación con las baterías convencionales.

Daniel Yoshiwara, jefe de planeamiento y desarrollo de producto en BYD, durante la presentación del Song PLus. (Foto: BYD) / BYD

Diseño y tecnología

elevaLas nuevas super híbridas enchufables de BYD destacan por su diseño moderno y aerodinámico, así como su elegancia y confort. Además, cuentan con un gran espacio interior y acabados que la posicionan como una alternativa destacable en su segmento.

Esta propuesta de diseño se complementa con un equipamiento tecnológico de altas prestaciones, donde se distingue las pantallas táctiles de gran formato, la conectividad de última generación, así como la tecnología VToL que convierte a estos vehículos en bancos de energía móviles con capacidad de hasta 3.3kWh.

“Con el lanzamiento de estos nuevos modelos, reafirmamos nuestro compromiso de continuar liderando el camino de la innovación en el desarrollo de autos eléctricos e híbridos enchufables, ofreciendo a nuestros clientes un portafolio de productos que sobresalen por su eficiencia, su alto nivel tecnológico, una propuesta de diseño superior, el ahorro generado por los bajos costo de carga energética y mantenimiento, así como la reducción de los niveles de contaminación al medio ambiente”, comentó Juan Felipe Salgado, Gerente General de BYD Motorysa.

Disponibilidad de las nuevas SUV

Las nuevas BYD Song Pro y Son Plus se encuentran disponibles en sus tres puntos de venta ubicados en La Molina, San Miguel y Plaza Norte.

Estos vehículos ingresan al país con un precio base de US$ 29.990 para la Song Pro y de US$ 38.990 para la Song Plus, incluyendo bonos por lanzamiento.