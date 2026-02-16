BYD firma acuerdo de patrocinio con el Manchester City y refuerza su presencia global

El fabricante chino de vehículos electrificados BYD anunció la firma de una alianza estratégica con el Manchester City Football Club que lo convierte en socio automotriz oficial de la institución inglesa. El acuerdo refleja la creciente convergencia entre la industria tecnológica y el deporte global, y forma parte de la estrategia de expansión internacional de la compañía en el ámbito del marketing deportivo y la movilidad sostenible.

El convenio designa a BYD como “Official Automotive Partner” del club tanto para su equipo masculino como femenino, consolidando una colaboración de carácter multianual que busca fortalecer la presencia de la marca en el entorno futbolístico internacional. La asociación contempla el suministro de vehículos de BYD y de su marca premium DENZA para las operaciones del club, así como la instalación y gestión de infraestructura de carga y sistemas de almacenamiento de energía en la City Football Academy, centro de entrenamiento y desarrollo deportivo.

En el plano de visibilidad comercial, el logotipo de la empresa ya figura en la manga de los uniformes de entrenamiento del primer equipo masculino, y lo hará en el femenino desde la próxima temporada, además de contar con presencia en el Etihad Stadium mediante publicidad LED y otros soportes físicos, incluidos los reposacabezas del área técnica. Asimismo, uno de sus vehículos encabezará la llegada del autobús del plantel a los partidos como local en competiciones nacionales.

Más allá del componente promocional, la alianza incorpora iniciativas orientadas a proyectos comunitarios a través de la City Football Foundation y se sustenta en una narrativa compartida de innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental. Para ambas organizaciones, el vínculo representa una oportunidad de conectar con audiencias globales y reforzar mensajes asociados a la transición energética y la movilidad de bajas emisiones.

La operación se enmarca en una estrategia más amplia de posicionamiento de BYD en el fútbol internacional, tras patrocinios vinculados a torneos europeos recientes. Este enfoque busca ampliar el reconocimiento de la marca y de sus soluciones tecnológicas en nuevos mercados, apoyado en su condición de fabricante líder en vehículos de nueva energía y en su presencia comercial en más de 110 países.

En términos generales, el acuerdo evidencia cómo la industria automotriz electrificada continúa integrándose en plataformas deportivas de alcance global para impulsar su visibilidad, en un escenario donde el deporte se consolida como vehículo estratégico de comunicación corporativa y tecnológica.