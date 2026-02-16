Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La colaboración incluye el suministro de automóviles BYD y DENZA, junto con baterías de almacenamiento de energía. (Foto: BYD)
La colaboración incluye el suministro de automóviles BYD y DENZA, junto con baterías de almacenamiento de energía. (Foto: BYD)
/ BYD
Por Redacción EC

El fabricante chino de vehículos electrificados BYD anunció la firma de una alianza estratégica con el Manchester City Football Club que lo convierte en socio automotriz oficial de la institución inglesa. El acuerdo refleja la creciente convergencia entre la industria tecnológica y el deporte global, y forma parte de la estrategia de expansión internacional de la compañía en el ámbito del marketing deportivo y la movilidad sostenible.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

BYD firma acuerdo de patrocinio con el Manchester City y refuerza su presencia global
Automotriz

BYD firma acuerdo de patrocinio con el Manchester City y refuerza su presencia global

Ni Toyota ni Volvo: Mazda se convierte en la marca más segura del mundo según Consumer Reports
Automotriz

Ni Toyota ni Volvo: Mazda se convierte en la marca más segura del mundo según Consumer Reports

Hasta 1.200 hp y diseños radicales: ¿Cuáles son los carros más potentes que se venden en el Perú?
Automotriz

Hasta 1.200 hp y diseños radicales: ¿Cuáles son los carros más potentes que se venden en el Perú?

Bomba en el mercado automotriz: Toyota revive el Highlander como un SUV 100% eléctrico y tracción AWD
Automotriz

Bomba en el mercado automotriz: Toyota revive el Highlander como un SUV 100% eléctrico y tracción AWD