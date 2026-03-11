Escuchar
El Circuito de Albert Park, ubicado en la ciudad de Melbourne, llegó a la Fórmula 1 en 1996 (Crédito: @F1)
Por Agencia Bloomberg

BYD está analizando opciones para ingresar al automovilismo competitivo, incluida la Fórmula 1 y las carreras de resistencia, en un intento por aumentar el atractivo global de la marca china, según personas familiarizadas con el asunto.

