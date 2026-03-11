BYD está analizando opciones para ingresar al automovilismo competitivo, incluida la Fórmula 1 y las carreras de resistencia, en un intento por aumentar el atractivo global de la marca china, según personas familiarizadas con el asunto.

El fabricante de automóviles evalúa varias alternativas tras su rápido crecimiento fuera de su mercado local y el giro sostenido de las competencias hacia motores híbridos, indicaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas al tratarse de información privada.

Las opciones van desde el Campeonato Mundial de Resistencia, que incluye las 24 Horas de Le Mans, hasta la F1, ya sea mediante la creación de su propio equipo o a través de posibles adquisiciones, añadieron las fuentes citadas.

Un eventual movimiento de BYD sería un intento directo poco habitual de un fabricante chino por competir en un deporte dominado por equipos europeos y estadounidenses. Las automotrices del país han mostrado un interés esporádico en el automovilismo. Geely participa con éxito en campeonatos internacionales de turismos a través de Cyan Racing, antiguo equipo oficial de Volvo, y Nio Inc. ganó el título de pilotos en el campeonato inaugural de Fórmula E en 2015.

Los costos potenciales de ingresar a la F1 podrían representar un obstáculo significativo para BYD, según una de las personas. Desarrollar e inscribir un auto suele requerir años de negociaciones y puede costar hasta US$500 millones por temporada.

BYD, conocida por fabricar vehículos eléctricos e híbridos económicos, busca ampliar su atractivo incursionando en autos de lujo. En 2025, su marca de alta gama Yangwang probó su modelo U9 Xtreme en una pista en Alemania, registrando una velocidad máxima de más de 308 mph (492 km/h).

BYD superó recientemente a Tesla como el mayor vendedor mundial de vehículos eléctricos y ha sido la cara del agresivo avance de China hacia Europa, América Latina y otros grandes mercados automotrices.

Una alianza con la F1 también elevaría significativamente el reconocimiento de BYD en EE.UU., aunque la compañía actualmente no vende autos en el país, en gran parte debido a altos aranceles y restricciones de mercado. El deporte atraviesa un auge de popularidad en EE.UU., impulsado en parte por la exitosa serie de Netflix “Formula 1: Drive to Survive” y por el aumento de carreras en el país.

El presidente de la FIA, organismo rector de la Fórmula 1, se ha mostrado favorable a la llegada de un equipo chino. En una entrevista con Le Figaro el año pasado, Mohammed Ben Sulayem afirmó que un fabricante chino sería el siguiente paso lógico para la categoría, tras el arribo de Cadillac.

Popularidad en China

La popularidad de la F1 en China también está en aumento, tras el regreso a Shanghái en 2024 después de cinco años de ausencia. Zhou Guanyu se convirtió en el primer piloto chino de F1 en 2022. La nueva temporada comenzó el fin de semana pasado en Melbourne, Australia, y la próxima carrera se disputará en Shanghái este fin de semana.

Los equipos existentes suelen mostrarse reacios a nuevas incorporaciones, ya que cada nuevo participante diluye los premios y potencialmente también las valuaciones. Este año marca la primera temporada de Cadillac en la parrilla tras años de negociaciones.

Comprar una participación en la F1 es más habitual. Esta temporada es la primera de Audi, tras tomar el control total de la firma suiza Sauber. El inversor Otro Capital busca actualmente compradores para su participación en Alpine Racing, de Renault SA.

Sin embargo, las ventas completas de equipos son poco frecuentes. El equipo Aston Martin del multimillonario Lawrence Stroll vendió recientemente participaciones, tras un desastroso inicio de temporada marcado por problemas mecánicos, incluidas vibraciones en la unidad de potencia.

Competencias como la F1 adoptan cada vez más prácticas respetuosas con el medio ambiente. Para 2026, la categoría implementó nuevas reglas, incluidas regulaciones de potencia híbrida que aumentan la capacidad de la batería. El Campeonato Mundial de Resistencia es otra serie que utiliza vehículos híbridos.