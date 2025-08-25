BYD, a través de su marca premium Yangwang, presentó el U9 Track Edition, un hypercar 100% eléctrico que desarrolla más de 3.000 caballos de fuerza y alcanza una velocidad máxima homologada de 350 km/h. Diseñado para establecer nuevos récords en pista, este modelo eleva los estándares de potencia, control y seguridad frente a la versión tradicional del U9.

En su versión estándar, el U9 ya había alcanzado una potencia de 1.306 caballos de fuerza, logrando con ello una velocidad máxima de 391,94 km/h —récord para un vehículo de producción en China— y un tiempo de 7 minutos y 17,900 segundos en el circuito de Nürburgring. Ahora, el Track Edition eleva la potencia a más de 3.000 caballos de fuerza, con lo que BYD busca superar esos hitos y medirse con hypercars eléctricos que hasta ahora eran referentes globales con cifras cercanas a los 2.000 CV.

Más potencia, aerodinámica y control en pista

Mientras el modelo estándar ofrece 960 kW (1.306 CV), el Track Edition duplica ampliamente esa cifra hasta los 2.220 kW (3.018 CV) gracias a cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda. Este esquema no solo incrementa la aceleración, sino que introduce un sistema que reparte la fuerza de manera independiente en cada neumático. En la práctica, esto significa que el auto puede girar con mayor precisión y tomar curvas con más seguridad.

En cuanto al diseño, mantiene los 2.900 mm de distancia entre ejes, pero es ligeramente más largo y alto por los nuevos elementos aerodinámicos en fibra de carbono, como el splitter delantero y el alerón trasero, que aumentan la estabilidad a gran velocidad. Además, ahora equipa neumáticos más anchos —325 mm en ambos ejes, en lugar de la combinación 275/325 mm del modelo convencional—, lo que mejora el agarre y la respuesta en pista.

Está hecho de fibra de carbono y ofrece 4 motores eléctricos, uno en cada rueda. (Foto: BYD)

La suspensión es otro factor diferencial. El DiSus-X Intelligent Body Control, primera suspensión activa de alto voltaje en el mundo, ajusta en tiempo real la rigidez de cada rueda para evitar movimientos bruscos del chasis en maniobras extremas. Así, el vehículo mantiene el control incluso en aceleraciones o frenadas agresivas.

El modelo también incorpora un sistema de frenado regenerativo de alto desempeño, que aprovecha la energía de las frenadas para recargar la batería, al mismo tiempo que reduce el desgaste de los frenos en condiciones exigentes

Innovación estructural y un nuevo paradigma en el automovilismo eléctrico

El Track Edition incorpora la primera cabina monocasco de fibra de carbono producida en serie en China, con más de 110 kg de material de grado aeroespacial. Este material es cinco veces más resistente que el acero, pero mucho más liviano, lo que reduce el peso del auto, baja su centro de gravedad y mejora tanto el rendimiento como la seguridad. El chasis se refuerza con acero de ultra resistencia y aleaciones de aluminio que absorben mejor la energía en caso de impacto.

Otro avance importante está en la gestión térmica. El sistema de refrigeración fue rediseñado para sostener la enorme demanda energética del vehículo, garantizando que motores y batería mantengan temperaturas óptimas incluso bajo máxima exigencia en pista.

Aunque no es el carro más veloz del mundo, se consolida como el más potente. (Foto: BYD)

Más allá de estas innovaciones, BYD introduce una visión distinta en el automovilismo. Durante más de un siglo el desempeño en pista se midió por cinco factores clásicos —potencia, neumáticos, peso, aerodinámica y técnica de conducción—. Con el Yangwang U9 Track Edition se suma por primera vez un sexto elemento: el control activo de la carrocería en tiempo real, una capacidad posible únicamente gracias a la electrificación de todas sus partes clave, desde los motores hasta la suspensión.

Con esta propuesta, BYD redefine el concepto de hypercar eléctrico y abre un nuevo capítulo en la carrera tecnológica por el alto rendimiento.