La carrera tecnológica por hacer que los autos eléctricos carguen tan rápido como un vehículo de combustión acaba de sumar un nuevo capítulo. BYD y Geely, dos de los principales fabricantes chinos, compiten por desarrollar sistemas capaces de reducir la espera frente al cargador a apenas unos minutos.

El primero en marcar la pauta fue BYD. En marzo de 2025, la compañía presentó su Super e-Platform, una arquitectura eléctrica de 1.000 voltios que incorpora baterías preparadas para recibir hasta 1.000 amperios y alcanzar una potencia de carga de 1.000 kW. Según la marca, esta tecnología puede recuperar hasta 400 kilómetros de autonomía en cinco minutos.

Pero Geely no parece dispuesta a quedarse atrás. El grupo anunció el desarrollo de una arquitectura eléctrica de 1.000 voltios, con la que busca superar la actual referencia de 5 minutos y 32 segundos para pasar del 10% al 80% de carga. La tecnología integraría sistemas de alto voltaje en componentes como la batería, motores, controladores, cargadores y cableado.

La apuesta de Geely, además, cuenta con una infraestructura que ya está tomando forma. En marzo de 2026, el grupo anunció más de 2.100 cargadores de la marca Zeekr con una capacidad máxima de hasta 1.500 kW. Durante una prueba con el Lynk & Co 10, uno de estos puntos alcanzó una potencia de 1.100 kW, mientras que el mismo vehículo conectado a un cargador rápido de BYD registró un pico de 430 kW.

El Lynk & Co 10 ya había mostrado el potencial de esta estrategia al completar una recarga del 10% al 97% en 8 minutos y 42 segundos. Aunque inicialmente se habló de una arquitectura de 900 voltios, la marca posteriormente precisó que su batería de 95 kWh trabaja con un voltaje nominal de 772,8 voltios, correspondiente a un sistema de 800 voltios.

Así, la disputa entre ambos fabricantes plantea una nueva pregunta para la industria: ¿cuánto puede acercarse un auto eléctrico a la experiencia de repostar gasolina? Por ahora, BYD tiene una tecnología de 1.000 voltios ya presentada y en despliegue, mientras Geely prepara su siguiente generación. La competencia, sin embargo, podría terminar beneficiando al consumidor con vehículos que necesiten cada vez menos tiempo conectados a la red.