Estación de carga de vehículos eléctricos en China. (Foto: Shell)
Estación de carga de vehículos eléctricos en China. (Foto: Shell)
/ Shell
Por Redacción EC

La carrera tecnológica por hacer que los autos eléctricos carguen tan rápido como un vehículo de combustión acaba de sumar un nuevo capítulo. BYD y Geely, dos de los principales fabricantes chinos, compiten por desarrollar sistemas capaces de reducir la espera frente al cargador a apenas unos minutos.

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