Los reguladores de California aprobaron el viernes nuevas reglas que exigen que todos los vehículos medianos y pesados vendidos en el estado en 2036 sean de cero emisiones, un día después de que la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) adoptara regulaciones de emisiones reducidas para locomotoras.

“Con estas acciones que exigen que todas las ventas de camiones pesados nuevos sean de cero emisiones y abordar la contaminación de los trenes en nuestro estado, estamos un paso más cerca de lograr vecindarios más saludables y un aire más limpio para todos los californianos”, dijo el gobernador Gavin Newsom.

La regla también requiere la transición de las flotas existentes a vehículos de cero emisiones. Los camiones grandes, las flotas gubernamentales y de entrega local deben hacer la transición a cero emisiones para 2035, los camiones de basura y los autobuses locales para 2039, y los tractores con cabina dormitorio y los vehículos especiales para 2042.

La junta estima que la reducción de la contaminación de las reglas para camiones resultaría en US$26.6 mil millones en ahorros para la salud debido a menos ataques de asma, visitas a la sala de emergencias y enfermedades respiratorias, y ahorraría US$48 mil millones en costos operativos de camiones.

El presidente ejecutivo de American Trucking Associations, Chris Spear, criticó la decisión de obligar a los autotransportistas a comprar vehículos de cero emisiones. “California está estableciendo objetivos poco realistas y plazos inalcanzables que sin duda conducirán a precios más altos para los bienes y servicios entregados al estado y menos opciones para los consumidores”, dijo Spear.

CARB dijo que los propietarios de flotas pueden recibir exenciones basadas en la tecnología disponible para garantizar que puedan reemplazar los camiones contaminantes más antiguos con los que tienen los motores más limpios del país. Si bien los camiones representan solo el 6% de los vehículos en las carreteras de California, representan más del 35% de las emisiones de óxido de nitrógeno generadas por el transporte del estado y alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero en las carreteras.

Paul Cort, director de la campaña Right to Zero de Earthjustice, dijo que “la nueva regla de camiones tendrá profundos beneficios económicos y de salud no solo aquí, sino en todos los demás estados que adopten estas protecciones de aire limpio”. El jueves, CARB adoptó nuevas regulaciones de locomotoras que requieren que para 2030 solo los menores de 23 años puedan operar en el estado.

Las locomotoras de maniobras, industriales y de pasajeros construidas a partir de 2030 deberán operar en configuraciones de cero emisiones en California y para el transporte de carga a partir de 2035. “Con la nueva regulación, avanzamos hacia un futuro en el que todas las operaciones de transporte en el estado tendrán cero emisiones”, dijo la presidenta de CARB, Liane Randolph.

CARB votó en agosto para exigir que todos los vehículos nuevos vendidos en el estado para 2035 sean eléctricos o híbridos eléctricos enchufables. La administración de Biden aún debe aprobar exenciones para que California implemente las nuevas regulaciones.