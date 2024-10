Eduardo Castro y su copiloto Diego Vallejo ganaron el Super Prime de la edición N°52 del Rally Caminos del Inca. Tal hazaña la realizaron a bordo de un Ford Fiesta Rally 3, un hatchback americano que toma como base un Ford Fiesta ST y que recibe modificaciones con el objetivo de homologarse bajo los estándares de la FIA (Federación Internacional del Automóvil). Bajo estas circunstancias, aquí te contamos más sobre cuánta potencia desarrolla.

Antes de ello, te explicamos brevemente que el Super Prime consiste en dar dos vueltas al kartódromo de La Chutana lo más rápido posible con el objetivo de obtener una mejor posición en la carrera oficial que partirá en Canta.

El Ford Fiesta Rally 3 fue modificado por el preparador polaco M-Sport y homologado bajo los estándares FIA para participar en la categoría Rally 3. Concretamente, este vehículo esconde un motor EcoBoost de 1,5 litros turbo de tres cilindros y 12 válvulas que genera 235 hp a 5.000 rpm y 415 nm de par máximo a 3.500 rpm. Tiene una brida de admisión de 34 mm. regulada por la FIA.

Cifras que no parecen ser sorprendentes, pero este carro solo pesa 1.215 kg. Es decir, es ligero y, por lo tanto, tiene una excelente relación peso-potencia. Puntualmente, esta relación es 5,17 hp/kg. Pareciera que no es una cifra exageradamente buena en comparación con un Ford Fiesta ST de calle; no obstante, se debe tomar en cuenta que al estar homolados, el equipamiento de seguridad le aumenta el peso considerablemente.

Eduardo Castro y Diego Vallejo fueron los más rápidos del Super Prime con un tiempo de 01:49.29 minutos. (Foto: Itea Sports) / Itea Sports

Respecto al tren de transmisión, utiliza una caja secuencial de cinco velocidades, embrague de dos discos AP Racing y un eje de transmisión a medida. Asimismo, el Ford Fiesta Rally 3 es AWD; es decir, tiene tracción integral permanente. La suspensión es McPherson con amortiguadores Reiger ajustables en tres direcciones para ambos ejes. Además, opcionalmente se pueden adicionar resortes y barras estabilizadoras.

Los frenos son discos ventilados en las cuatro ruedas, aunque también se suma el freno de mano hidráulico con bomba Alcon. Las ruedas son OZ Racing, para grava con medida 6 x 152 y para asfalto 7 x 17″.

La electrónica se administra con un Ecu Life Racing F88, para controlar la bomba de combustible de alta presión. Al mismo tiempo, también integra un sistema anti-lag de tres etapas. Finalmente, en relación con sus dimensiones, mide 4.065 mm de largo, 1.735 mm de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2.490 mm.

¿Cuál es la potencia de los otros vehículos que quedaron en el top cinco?

Raul Velit y Julio Echazu se quedaron con el segundo lugar a bordo de un Peugeot 208 Rally 4 que tiene un motor 1.2 litros turbo que genera 210 hp y 290 nm. La tercera posición se quedó con Ricardo Dasso y Renzo Lercari, quienes compitieron en la categoría TIL en su Subaru WRX de 268 hp.

En tanto que el cuarto lugar lo ocupó el Skoda Fabia N5 de Jorge Martinez y José Aros. Este vehículo compitió en la categoría TIN y tiene una potencia de 310 hp. Finalmente, el quinto lugar lo ocuparon Manuel Yañez y Manuel Villafuerte con otro Peugeot 208 Rally 4.