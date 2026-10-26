Las marcas alemanas mantienen su protagonismo en el segmento de vehículos livianos de lujo en el Perú. Entre enero y setiembre de 2026, BMW, Mercedes-Benz y Audi ocuparon los tres primeros puestos del ranking de ventas, según el último informe estadístico de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

BMW lideró el mercado con 1.081 unidades comercializadas, un crecimiento de 24,3% frente al mismo periodo de 2025. La marca alcanzó una participación de 29,4% del segmento, seguida por Mercedes-Benz, que registró 715 unidades y un avance de 29,8%, con el 19,5% del total.

Audi completó el podio con 581 vehículos vendidos, 15,3% más que en los primeros nueve meses del año pasado. Su participación llegó a 15,8%. En conjunto, las tres marcas alemanas sumaron 2.377 unidades, equivalentes al 64,7% de las ventas de vehículos livianos de lujo en el país.

Lexus acelera su crecimiento

Fuera del podio, Lexus destacó por su expansión. La marca comercializó 452 unidades, un incremento de 97,4% respecto al periodo enero-setiembre de 2025. Con ese resultado, se ubicó en el cuarto lugar y alcanzó una participación de 12,3%.

Volvo ocupó la quinta posición, con 360 unidades y un crecimiento de 22%. Le siguieron Mini, con 200 vehículos vendidos, y Porsche, con 158 unidades. Ambas marcas registraron avances de 23,5% y 22,5%, respectivamente.

En el caso de Land Rover, las ventas llegaron a 106 unidades, una caída de 5,4% frente al mismo periodo del año anterior.

El nuevo Lexus ES durante su entreno en el Perú. (Foto: Diego Barrio de Mendoza)

Un mercado que vuelve a crecer

En total, el segmento de vehículos livianos de lujo acumuló 3.676 unidades vendidas entre enero y setiembre de 2026. El resultado representa un crecimiento de 27,9% frente a las 2.874 unidades registradas en igual periodo de 2025.

Solo en setiembre se comercializaron 493 vehículos de este segmento, un aumento de 34% frente al mismo mes del año pasado. Los SUV fueron la carrocería predominante, con 2.992 unidades acumuladas y una participación de 81,4%.

Los resultados muestran que el crecimiento del segmento no ha desplazado el liderazgo de las marcas alemanas, que continúan concentrando la mayor parte de las ventas de vehículos de lujo en el mercado peruano.