Logotipo de Bayerische Motoren Werke AG (BMW) en la sede central de BMW en Múnich. EFE/EPA/Anna Szilagyi
Logotipo de Bayerische Motoren Werke AG (BMW) en la sede central de BMW en Múnich. EFE/EPA/Anna Szilagyi
Por Redacción EC

Las marcas alemanas mantienen su protagonismo en el segmento de vehículos livianos de lujo en el Perú. Entre enero y setiembre de 2026, BMW, Mercedes-Benz y Audi ocuparon los tres primeros puestos del ranking de ventas, según el último informe estadístico de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

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