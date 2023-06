Changan es la marca de autos chinos más importante en Perú en 2023: qué otras son relevantes

Perú también vive el auge de la industria automotriz china. Con una oferta creciente, las seis principales marcas del mercado asiático presente en nuestro país representan el 20,1% de las ventas de autos en lo que va de 2023. De estos, el fabricante más destacado es Changan.

La marca de Chongqing colocó un total de 3.957 unidades entre enero y mayo del 2023. Es dueño del 5,4% del mercado automotriz peruano, siendo también la quinta marca más relevante. Además de destacar que, frente a su desempeño de 2022, creció un +64,5% este año, según cifras de Sunarp cedidas por la Asociación Automotriz del Perú.

La constante de las marcas chinas es apostar por una oferta de SUV. Changan sí cuenta con una oferta en el segmento de automóviles, el sedán New Alsvin, que se ofrece desde US$ 11.490. En dicho nicho, vendió 139 unidades, siendo el 0,9% de penetración en el segmento.

Ventas en mayo 2023 % Participación Var. % vs mayo 2022 Changan 788 5,2% +46,5% DFSK 660 4,4% +126,0% JAC 581 3,8% +10,0% Chery 310 2,1% -17,1% Geely 275 1,8% -13,2% Geely 247 1,6% +26,0% Great Wall 170 1,1% -1,7% Foton 150 1,0% +51,5% MG 110 0,7% -29,0% Dongfeng 108 0,7% -20,6%

Su apuesta más fuerte es la de SUV. De hecho, es la segunda marca en el mercado peruano que más vehículos utilitarios comercializó en lo que va del año, solo detrás de Toyota. Suma hasta el 19,3% de cuota de mercado con 1.973 colocaciones y un impresionante crecimiento del 238,4%.

La oferta de SUVs de la marca consta del Uni-T (desde US$ 23.990), New CS55 Plus (desde US$ 21.990), New CS15 (desde US$ 12.990), CS35 Plus (desde US$ 14.640), New CS35 Plus (US$ 18.440), CS55 (desde US$ 17.640) y CX70 (desde US$ 16.640).

En la misma línea, también incursiona con vehículos comerciales y una pick-up. Contar con un line-up amplio es parte de su éxito comercial, pues le permite tener una oferta integral para diferentes tipos de usuarios.

Pese a su buen desempeño, Changan es seguido muy de cerca –en cuanto número de ventas- por otro gran competidor, DFSK. Así, conoce en la galería de fotos cuáles son las principales marcas chinas presentes en Perú, su número de ventas, relevancia en el mercado y su crecimiento.