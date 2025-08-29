Fernando Roca Canales
Fernando Roca Canales

Escucha la noticia

00:0000:00
Chery presentó el M7, su nuevo SUV económico de 7 plazas: ¿cuánto cuesta, que motor trae y cuáles son sus características?
Resumen de la noticia por IA
Chery presentó el M7, su nuevo SUV económico de 7 plazas: ¿cuánto cuesta, que motor trae y cuáles son sus características?

Chery presentó el M7, su nuevo SUV económico de 7 plazas: ¿cuánto cuesta, que motor trae y cuáles son sus características?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La preferencia por los SUV es una tendencia global y las marcas chinas lo saben muy bien. Chery no es la excepción y prueba de ello es que actualmente cuenta con un portafolio dominado por este tipo de carrocería.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC