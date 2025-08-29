Chery presentó el M7, su nuevo SUV económico de 7 plazas: ¿cuánto cuesta, que motor trae y cuáles son sus características?

En esa línea, ofrece modelos de tres filas de asientos como el Tiggo 8 Pro y el Tiggo 9, que parten desde los US$24.190 y US$40.990, respectivamente. Pero el mercado creció y la oferta le exigía a Chery un modelo de 7 plazas más accesible para seguir compitiendo. Por esa razón, presentó el M7, disponible desde US$19.990. Nosotros ya lo conocimos y te contamos sus detalles.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

“La M7 es una SUV de tres filas de asientos que llega para ampliar nuestra oferta con una propuesta práctica, funcional y muy completa. Es un modelo pensado para familias y personas activas que buscan espacio, comodidad y tecnología, con la seguridad que caracteriza a Chery, en un rango de precio que permite que más personas accedan a un vehículo moderno”, aseguró Cecilia Riva, gerente de marca en Chery Perú.

Hasta ahora, el Tiggo 8 Pro era el SUV de tres filas más económico de Chery, pero esa condición cambió con la llegada del M7. Si bien la diferencia inicial es de US$4.190, podría ampliarse al considerar bonos y descuentos por campañas. De todos modos, la brecha de precio ya representa un factor determinante en este segmento del mercado automotor.

Los SUV japoneses o estadounidenses de tres filas de asientos pueden costar, como mínimo, US$50.000. En ese contexto, con un precio base de US$24.190, el Chery Tiggo 8 Pro resulta muy competitivo. Frente a los SUV coreanos, también se ubica unos US$10.000 por debajo. Sin embargo, frente a rivales chinos de siete plazas, los precios son más parejos: el Geely Okavango se ofrece desde US$26.990, el Glory 600 desde US$25.490, el Glory 580 desde US$18.490, el Jetour X70 Plus desde US$24.490 y el X70 desde US$15.490.

Con tres filas de asientos, la Chery M7 apunta a familias que buscan espacio y comodidad. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Si bien el M7 no es el más barato de su gama, juega a su favor la experiencia de la marca: no se pueden ignorar los casi 20 años de presencia de Chery en el Perú, una trayectoria que solo comparte con Great Wall Motors.

Consultada sobre la diferencia principal entre el M7 y el Tiggo 8 Pro, Rivas explicó: “Ambos modelos comparten la calidad y el respaldo de Chery. La Tiggo 8 Pro continúa ofreciendo un nivel superior de prestaciones, mientras que la M7 se posiciona como una alternativa funcional, moderna y competitiva, manteniendo un diseño atractivo y un equipamiento muy completo.”

El motor de 1,5 litros turbo es de cuatro cilindros e inyección electrónica secuencial multipunto. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En efecto, en el siguiente cuadro observaremos las diferencias entre el M7 y el Tiggo 8 Pro.

Chery M7 Chery Tiggo 8 Pro Precio US$19.990 US$24.190 Motor 1,5turbo 1,6 turbo Potencia/torque 145hp/210 nm 183hp/275nm Transmisión 6MT/6DCT 7 DCT Tracción 4X2 delantera 4X2 delantera Suspensión delantera/trasera independiente McPherson/Multilink independiente McPherson/Multilink Freno delantero/trasero Disco ventilado/sólido Disco ventilado/sólido Dimensiones (LxAXA) 4.720 mm x 1.860 mm x 1.745 mm 4.720 mm x 1.860 mm x 1.705 mm

Más allá de la diferencia en motorizaciones, destaca que Chery haya mantenido una transmisión mecánica para este segmento, especialmente demandada en provincias. Al respecto, Rivas señaló: “Queremos brindar opciones que se adapten a distintos perfiles de usuarios. Hay clientes que valoran la transmisión mecánica por el control que ofrece o por preferencia personal, mientras que, a partir de octubre, también podrán optar por la versión automática para mayor comodidad. La M7 se adapta a ambos estilos de conducción.”

Tanto la transmisión mecánica como automática son de seis marchas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Equipamiento del M7

En cuanto al equipamiento, el M7 incluye de serie luces LED, parrilla tipo panal en color negro brillante y aros deportivos de 18 pulgadas.

Las medidas de los neumáticos son 235/55R18 y los aros son de 18". (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En el interior ofrece una pantalla táctil HD de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, aire acondicionado bizona, asientos de ecocuero, sistema de sonido Arkamys, cámara de retroceso HD y un panel digital de 7 pulgadas.

En el interior, la Chery M7 equipa pantalla multimedia de 10,25” y asientos de ecocuero. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En la segunda fila de asientos hay salidas de aire y un reposacodos. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

La Chery M7 se presenta como una opción competitiva frente a otros SUV chinos de siete plazas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En seguridad, la M7 está equipada con seis airbags, control de estabilidad Bosch ESP, monitoreo de presión de neumáticos, asistente de pendientes y una carrocería de acero de alta resistencia Benteler.

Con estas prestaciones, Chery buscará hacerse de un espacio en el competitivo segmento de SUV económicos de tres filas de asientos. De acuerdo con Riva, la marca confía en que el M7 tendrá una excelente acogida, contribuyendo con las ventas de Chery.

“El objetivo es consolidar a Chery como la marca con la gama más completa de camionetas de tres filas en el Perú, con alternativas que responden a diferentes presupuestos y necesidades”, mencionó.

Precios y colores

La nueva Chery M7 está disponible en el Perú desde US$ 19.990 en versión mecánica y desde US$21.490 en versión automática, ambas con garantía de motor de por vida. Asimismo, está disponible en colores negro, blanco, plata claro y gris.