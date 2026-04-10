Resumen

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Vista del Chevrolet Camaro ZL1 presentado con motivo de la celebración del Salón Internacional del Automóvil de Nueva York. (Foto: EFE)
Vista del Chevrolet Camaro ZL1 presentado con motivo de la celebración del Salón Internacional del Automóvil de Nueva York. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

El regreso del Chevrolet Camaro ya no es solo un rumor. Diversos reportes indican que Chevrolet Camaro volverá al mercado en 2028, luego de que General Motors diera luz verde a una nueva generación que buscará reinventar uno de sus modelos más emblemáticos.

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