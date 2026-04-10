El regreso del Chevrolet Camaro ya no es solo un rumor. Diversos reportes indican que Chevrolet Camaro volverá al mercado en 2028, luego de que General Motors diera luz verde a una nueva generación que buscará reinventar uno de sus modelos más emblemáticos.

El deportivo estadounidense se despidió en 2023 tras el fin de la sexta generación, marcando un punto de quiebre en la estrategia de la marca. Sin embargo, todo apunta a que la historia no terminó allí. Fuentes de la industria señalan que la producción del nuevo modelo comenzaría hacia 2027, para luego llegar al mercado como modelo 2028.

Uno de los aspectos más relevantes es que el nuevo Camaro no sería exactamente como lo conocemos. Si bien mantendría una base de tracción trasera sobre la plataforma Alpha 2, también utilizada por modelos de Cadillac, su propuesta podría evolucionar hacia una carrocería más práctica, incluso con cuatro puertas.

Este posible cambio responde a una necesidad clara de mercado. En los últimos años, las ventas de deportivos tradicionales han disminuido, lo que llevó a varias marcas a replantear sus productos. En ese contexto, el nuevo Camaro buscaría ampliar su público sin perder su esencia de alto desempeño.

En cuanto a la mecánica, todavía no hay confirmaciones oficiales, pero la plataforma permitiría incorporar desde motores turbo de cuatro cilindros hasta bloques V8 de gran cilindrada, lo que mantendría vivo el ADN muscle car que caracteriza al modelo.

Otro punto clave es que, al menos por ahora, General Motors habría descartado una electrificación total para este modelo, apostando por motorizaciones tradicionales en una etapa de transición dentro de la industria.

El regreso del Camaro también representa una estrategia más amplia de la marca, que incluiría nuevos sedanes y una reorganización de su portafolio, en un mercado dominado por SUVs pero donde aún hay espacio para modelos emocionales.

De concretarse, el Camaro no solo marcará el retorno de un nombre histórico, sino también una reinterpretación de lo que debe ser un deportivo en la nueva era automotriz.