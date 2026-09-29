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Resumen

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Mientras que el Captiva XL gasolinero es el más barato de adquirir entre los tres, su mantenimiento puede duplicar o triplicar el costo de un modelo híbrido o 100 % eléctrico. (Foto: Fernando Roca)
Mientras que el Captiva XL gasolinero es el más barato de adquirir entre los tres, su mantenimiento puede duplicar o triplicar el costo de un modelo híbrido o 100 % eléctrico. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Cuando se compara el precio de un vehículo a gasolina con el de uno híbrido enchufable o eléctrico, normalmente la primera diferencia que aparece es la de compra. Sin embargo, hay otro gasto que se acumula con el paso de los kilómetros: el mantenimiento. En el caso del Chevrolet Captiva, las tres alternativas que se comercializan en el Perú presentan diferencias importantes en este aspecto.

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