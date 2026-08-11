General Motors tomó una decisión que refleja el profundo cambio que atraviesa la industria automotriz china: mantendrá durante otros 20 años su alianza con SAIC Motor, pero dejará de comercializar vehículos Chevrolet en el mercado chino. La estrategia busca reducir pérdidas y concentrar sus operaciones locales en Buick y Cadillac, mientras China se convierte en un centro de desarrollo y exportación para la compañía estadounidense.

La sociedad SAIC-GM nació en 1997 como una empresa conjunta en partes iguales entre ambas compañías. Desde entonces, ha producido y comercializado vehículos de Buick, Chevrolet y Cadillac, con más de 20 millones de unidades fabricadas y entregadas. El nuevo acuerdo extiende la asociación hasta 2047.

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El cambio responde, principalmente, a la creciente presión que enfrentan las marcas tradicionales frente a los fabricantes chinos, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos y electrificados. General Motors ha atravesado varios años complicados en China y realizó una profunda reestructuración de sus operaciones, que incluyó cierres de plantas y eliminación de modelos.

Los resultados muestran la magnitud del retroceso. En el primer trimestre de 2026, las operaciones conjuntas de GM en China comercializaron 349.000 vehículos, frente a 443.000 unidades en el mismo periodo de 2025. Su participación de mercado también descendió de 7,6% a 6,9%.

El Chevrolet Sail es uno de los vehículo que surge desde la alianza GM-SAIC MOTORS. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

En el caso específico de Chevrolet, la caída ha sido todavía más pronunciada. La marca llegó a vender alrededor de 700.000 vehículos en China durante 2014, pero su presencia se redujo drásticamente en los últimos años. Ante esta situación, GM considera que resulta cada vez más difícil para una marca generalista competir en el mercado chino frente a fabricantes locales con una oferta más amplia y una fuerte presencia en electrificación.

Sin embargo, la salida de Chevrolet de los concesionarios chinos no significa el abandono de las fábricas. GM continuará utilizando su infraestructura productiva en el país para fabricar vehículos destinados a la exportación. Entre los mercados considerados se encuentran Medio Oriente, África, México, Asia-Pacífico y Sudamérica.

Esta decisión podría tener relevancia para los mercados latinoamericanos. Parte de los modelos Chevrolet que actualmente se comercializan en la región tienen origen chino, por lo que la estrategia permitirá a GM mantener a China como una pieza importante de su cadena global de producción.

Al mismo tiempo, SAIC-GM tiene previsto lanzar al menos 30 modelos de nueva energía, entre eléctricos e híbridos, hasta 2030. La compañía también pretende utilizar tecnologías y desarrollos realizados en China para impulsar sus operaciones internacionales.

Así, General Motors no se está retirando de China. Más bien, está cambiando la forma de competir en uno de los mercados automotrices más exigentes del mundo: Chevrolet deja los escaparates, pero la producción y la tecnología desarrollada junto a SAIC seguirán teniendo un papel importante en la estrategia global del grupo.