El pabellón de SAIC-GM en el Parque de la Exposición Mundial de Shanghái a principios de este año. (Foto: Associated Press)
El pabellón de SAIC-GM en el Parque de la Exposición Mundial de Shanghái a principios de este año. (Foto: Associated Press)
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General Motors tomó una decisión que refleja el profundo cambio que atraviesa la industria automotriz china: mantendrá durante otros 20 años su alianza con SAIC Motor, pero dejará de comercializar vehículos Chevrolet en el mercado chino. La estrategia busca reducir pérdidas y concentrar sus operaciones locales en Buick y Cadillac, mientras China se convierte en un centro de desarrollo y exportación para la compañía estadounidense.

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