General Motors confirmó que los futuros Chevrolet Aveo y Chevrolet Groove dejarán de ser importados completamente desde China y pasarán a ensamblarse en México a partir de 2027. El anuncio marca un importante giro en la estrategia de manufactura de la marca para América Latina.

La producción se realizará en la planta de Ramos Arizpe, ubicada en el estado de Coahuila, donde GM proyecta alcanzar una capacidad de hasta 80.000 unidades anuales hacia 2030. Aunque el ensamblaje final se trasladará a México, la compañía continuará utilizando componentes fabricados en China.

El proyecto forma parte de una inversión previamente anunciada de US$1.000 millones destinada a fortalecer las operaciones de GM en territorio mexicano. Según Francisco Garza, presidente de GM México, la decisión busca reducir la dependencia de las importaciones y aprovechar la infraestructura industrial instalada en el país.

La noticia también refleja un cambio en la dinámica global de la industria automotriz. Durante los últimos años, Chevrolet había recurrido a modelos desarrollados junto a fabricantes chinos para abastecer mercados latinoamericanos con vehículos de entrada. El Aveo actual, por ejemplo, proviene de alianzas con SAIC y Wuling en China, mientras que la Groove comparte origen con modelos de la marca Baojun.

Sin embargo, la caída de ventas de GM en China y las crecientes tensiones comerciales han llevado a la compañía a replantear parte de su cadena de producción internacional. De hecho, Reuters reportó recientemente que GM también trasladará a Estados Unidos la producción de algunos modelos Buick que anteriormente llegaban desde China.

El cambio podría tener repercusiones importantes para mercados como Perú y otros países de la región, donde tanto el Aveo como la Groove se han consolidado como modelos clave dentro del portafolio de Chevrolet gracias a sus precios competitivos y enfoque urbano.

Por ahora, GM no ha confirmado si las futuras unidades destinadas a Sudamérica también serán producidas en México, aunque el movimiento evidencia una estrategia cada vez más orientada a regionalizar la manufactura y disminuir la dependencia de las importaciones asiáticas.