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La Groove llega al país con dos motores 1.5 litros y la opción de transmisión mecánica o CVT, además de seis airbags de serie. (Foto: Fernando Roca)
La Groove llega al país con dos motores 1.5 litros y la opción de transmisión mecánica o CVT, además de seis airbags de serie. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Redacción EC

General Motors confirmó que los futuros Chevrolet Aveo y Chevrolet Groove dejarán de ser importados completamente desde China y pasarán a ensamblarse en México a partir de 2027. El anuncio marca un importante giro en la estrategia de manufactura de la marca para América Latina.

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