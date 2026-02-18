China cambia las reglas de la industria automotriz y exigirá controles físicos en los vehículos

Resumen

La pantalla táctil de 12,3 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto concentra las principales funciones de conectividad y entretenimiento. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca Canales
Por Redacción EC

El avance tecnológico en la industria automotriz ha estado dominado por una premisa casi incuestionable, menos botones, más pantallas. Sin embargo, la reciente decisión de las autoridades de China de restringir ciertos diseños, como manijas ocultas en las puertas, introduce una señal de alerta en la tendencia del automóvil hiper digitalizado y plantea interrogantes que trascienden sus fronteras, si el minimalismo es una evolución inevitable o un riesgo subestimado.

