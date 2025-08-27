El BYD Yangwang U9 Track Edition se ha convertido en el auto eléctrico de producción más rápido del planeta tras registrar una velocidad máxima de 472,41 km/h en una pista de pruebas en Alemania a inicios de mes.

La marca de lujo de BYD alcanzó este hito con la versión Track Edition, un hipercarro dotado de cuatro motores que en conjunto entregan 2.220 kW de potencia. El récord supera ampliamente los 438,73 km/h logrados por el prototipo Aspark Owl 600 y deja atrás al Rimac Nevera R, que ostenta una marca de 431,35 km/h.

El U9 no solo desplaza a sus rivales eléctricos: también supera al legendario Bugatti Veyron (431,07 km/h) y se acerca al Bugatti Chiron Super Sport 300+, el referente entre los autos de combustión, capaz de alcanzar 490,48 km/h.

El registro fue certificado en el circuito de pruebas automotrices ATP, el mismo donde el piloto Marc Basseng ya había llevado al U9 estándar hasta los 375 km/h en 2024.

El U9 Track Edition durante la prueba de velocidad. (Foto: BYD) / BYD

Este cupé de dos puertas incorpora un avanzado sistema de control de carrocería “DiSus X”, capaz de realizar giros de tanque de 360° y hasta “saltar” sobre baches. En la Track Edition, cada uno de los cuatro motores genera 555 kW y puede girar hasta 30.000 rpm, lo que le otorga una relación potencia-peso de 895 kW por tonelada. Aunque no se ha revelado su tiempo oficial de aceleración, la versión estándar ya logra el 0 a 100 km/h en apenas 2,36 segundos.

La dinámica también se ve optimizada por un sofisticado sistema de vectorización de torque, que ajusta la entrega de potencia más de 100 veces por segundo para garantizar la máxima tracción. A ello se suma un paquete aerodinámico con techo y alerón de fibra de carbono, además de un difusor trasero ajustable.

El récord del U9 llega poco después de que Mercedes-Benz estableciera una marca de resistencia con su Concept AMG GT XX, que recorrió 5.749 km en 24 horas a una velocidad media de 300 km/h.