Citröen Ami: el auto eléctrico que se puede conducir sin necesidad de tener brevete

Citröen revolucionar el mercado de los cuadriciclos. El fabricante francés incorporó a su oferta el Citröen Ami, un pequeño auto urbano eléctrico, que debido a sus características puede ser conducido por usuarios que carecen de Licencia de conducir en Europa.

El modelo es el heredero natural del descontinuado Citröen C1, explica la misma marca. Se destaca por solo requerir el permiso AM (equivalente al brevete transitorio para menores de edad y aprendices en Perú), que se puede obtiene desde los 15 años.

El vehículo de la gama Ami se ofrece en los niveles de acabado Base, My Colour, My Pop y My Tonic, explica el sitio especializado Motor.es. Su versión más económica se ofrece por debajo de los 8.000 euros. Sus prestaciones y equipamientos son mínimos, pero suficientes.

/ Citröen

La oferta ofrece luces de cruce/posición LED, conexión USB, asiento del conductor con ajuste longitudinal, sistema de ventilación, calefacción y desempañado de cristales; cable de carga, techo acristalado panorámico, tapicería TEP negro mistral, es de dos plazas y cuenta con 63 litros de volumen de almacenamiento.

Presenta una batería de iones de litio de 5,4 kWh que alimenta a un pequeño motor de 6kW (8CV) como sistema de propulsión. Su potencia es enviada al eje delantero. Y ofrece es capaz de ofrecer una autonomía de 75 kilómetros por carga.

Puede alcanzar una velocidad máxima de 45 km/h, aunque esta es una característica propia del tipo de vehículos al que pertenece. Permite pasar de 0 a 45 km/h en una aceleración de diez segundos, por lo que es una unidad ágil para ciudad.

Finalmente, el tiempo de recarga que requiere es de cuatro horas para completar el proceso con la batería de 0% hasta 100%. Puede ser conectado a un enchufe doméstico convencional.