El clásico Fiat 500 F se luce en famoso museo de Nueva York

Hace casi un año, el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York adquirió un ejemplar del clásico Fiat 500 F. El objetivo era claro: exhibirlo como parte de la exposición "El Valor del Buen Diseño" (The Value of Good Design), que tendrá lugar del 10 de febrero al 27 de mayo del 2019.

Luca Napilotano, directora de EMEA Fiat y Abarth, recuerda que el compacto modelo nunca pasó de moda. Por el contrario, el auto ha ganado fama y seguidores alrededor de mundo gracias a sus prestaciones y marcada personalidad.

"Desde 1957, Fiat 500 siempre ha traído colores y sonrisas a la vida cotidiana en las carreteras del mundo, convirtiéndose en un embajador del 'Bel Paese' y en un ícono de estilo y diseño 'hecho en Italia'", asegura Napolitano.

REFERENTE DE SU ÉPOCA

Recordemos que el Fiat 500 F, que será exhibido en el MoMa, es el modelo más popular en la historia del 500. Su producción se extendió desde 1965 hasta 1972, completando su gama los modelos Sport, D, L y R de la primera generación.



El Fiat 500 F resaltó debido a su funcionalidad, economía y revolucionario diseño. No en vano alcanzó un total de ventas de 4 millones de automóviles desde 1957 y 1975, etapa posguerra y de desarrollo de autos confiables.

El desarrollo del Fiat 500 F estuvo a cargo del ingeniero Dante Giacosa, quien trabajó en Fiat desde 1927 y fue el artífice de muchos de los diseños más importantes en la historia automotriz.

A pesar de su compacto tamaño, Giacosa logró maximizar el volumen interior del Fiat 500, logrando así que el diseño final ofrezca un habitáculo espacioso en el que se pueden movilizar a cuatro pasajeros sin problemas.

Pero uno de los detalles que más llamaron la atención del Fiat 500 F fue su techo de tela plegable, sinónimo de exclusividad y lujo para la época. Esto no solo marcó un hito en su diseño, sino que también redujo considerablemente la cantidad de acero.