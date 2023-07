Laureado

El Ioniq 5 fue el Auto del año en 2022

El auto eléctrico Hyundai Ioniq 5 es una de las grandes entradas al país por el palmarés que ostenta. Desde su lanzamiento recolectó más de 30 galardones alrededor del mundo. Entre sus premiaciones destaca ser “World Car of the Year”, “World Electric Vehicle” y “World Car Design of the Year” en 2022.