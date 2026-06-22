El Chery Stockman llegaría como el primer pick-up híbrido enchufable diésel en el mundo. (Foto: Chery Australia)
El Chery Stockman llegaría como el primer pick-up híbrido enchufable diésel en el mundo. (Foto: Chery Australia)
/ Chery Australia
Por Redacción EC

Las pick-up han sido históricamente uno de los últimos bastiones del motor diésel. Su capacidad de carga, autonomía y resistencia las han convertido en herramientas indispensables para el trabajo y la aventura. Sin embargo, la electrificación también está llegando a este segmento, y Chery quiere acelerar esa transición con una propuesta poco común.

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