Existen tres versiones y nosotros probamos la más equipada EX30 E60 Ultra, que se ofrece desde US$56.990. La variante E60 Plus llega desde US$49.990 y la E60 Core desde US$39.990. Lo que sí comparten es la motorización, puesto que todas utilizan un motor eléctrico ubicado en el eje trasero que genera 272 hp y 343 nm.

La amplia diferencia de precios entre la versión Core y las otras dos versiones responde a varios factores, pero principalmente a la capacidad y autonomía de la batería. La variante de entrada ofrece una batería de 51 kWh y 344 km, mientras que la Plus y Ultra equipan una de 69 kWh y 480 km.

Independientemente de estas capacidades, lo importante es que se trata de un vehículo 100% eléctrico y, por lo tanto, no contamina con CO2 al medio ambiente durante su período de vida útil. De igual forma, al construirse con materiales reciclados, este EX30 contamina 25% menos que otros modelos 100% eléctricos como el C40 y XC40.

El acabado interior de este modelo responde al nombre Breeze, el cual utiliza una tapicería pixel Knit y Nordico, así como paneles decorativos Particle.

¿Qué materiales son sostenibles? No lo vamos a percibir, pero el 25% del aluminio y 17% del acero son reciclados. Lo mismo ocurre con los parachoques que también utilizan plásticos reutilizables. En el interior se puede identificar fácilmente que buena parte del tablero está fabricada con plásticos reaprovechables. De forma similar, se puede apreciar el uso de denim (tela), lino y una mezcla de lana, los cuales contienen alrededor de un 70% de poliéster reciclado.

A la reducción de C02 también contribuye la economía de materiales. Por ejemplo, no cuenta con botones alzavidrios en las puertas, sino que todos estos están ubicados en una pequeña área de la consola central. No es que existan cuatro botones (uno para cada ventana), sino que solo hay dos. Si quisiéramos bajar/alzar las lunas traseras, simplemente accionaremos el mando “Rear” (trasero) y ya podríamos gestionarlos.

Tampoco hay botones para cambiar el climatizador, la posición de los espejos y encender el sistema de luces, ya que todo está integrado en la pantalla táctil. De modo que al digitalizar varios de sus controles, redujeron piezas físicas y, por ende, costos. Esto de seguro es clave para que este modelo se ofrezca desde US$39.990. Siendo una marca premium es más barato que un Kia o Hyundai de tamaño similar, lo que termina siendo un punto de quiebre en los precios que fluctúan actualmente en el mercado peruano.

El hecho de que la marca haya reducido costos en este vehículo no implica una reducción de la calidad. El EX30 luce muy moderno desde todos los ángulos. Por afuera, los faros delanteros tienen el diseño en forma de T, asimismo cuentan con tecnología full LED. En la práctica, tienen una iluminación potente y brindan una correcta visibilidad durante la noche.

Inclusive, los plásticos utilizados en los parachoques son reciclados. Asimismo, aquí podemos observar el diseño de las luces traseras.

Los neumáticos tienen la medida 245/40R20, mientras que los aros aerodinámicos son de 20″. Esta combinación luce moderna e imponente; no obstante, las calles de la ciudad de Lima no están muy bien preparadas para este tipo de aros, por lo que siempre hay que estar atentos a las superficies que podrían tener contacto con las ruedas. No solo nos referimos a los sardineles, sino a los huecos medianos que podrían provocar algún raspón. En ese sentido, se debe tener cierto cuidado a no maltratar los aros.

Donde no hay ningún riesgo es con su despeje al suelo de 177 mm. Estos son más que suficientes para los “groseros” rompemuelles de la ciudad. No te vamos a contar sobre sus cotas todoterreno, ya que no tiene ese enfoque, pero sí te damos el resto de las medidas. Tiene un largo de 4.233 mm, un ancho de 1.836 mm y un alto de 1.549 mm. Tras conocer estas dimensiones, el EX30 se posiciona en el segmento de A de los SUV 100% eléctricos.

En el exterior, integra un sistema de cámaras 360° que tienen una gran nitidez. Por si es que se requiere más ayuda al momento de estacionar, se cuenta con sensores delanteros y posteriores. Adicionalmente, los retrovisores son retráctiles y fotosensibles. La maletera es eléctrica y el parabrisas llega con sensor de lluvia. También hay un sunroof panorámico fijo, que en definitiva hubiéramos deseado que fuera retráctil. De igual forma, aporta con gran luminosidad al habitáculo.

Una tecnología que es transversal al exterior o interior es el parqueo semi autónomo. Es decir, si tienes muchas complicaciones al momento de estacionar, el vehículo lo realiza por ti. Nosotros probamos esta función para un estacionamiento en paralelo y el EX30 lo realizó sin ningún sobresalto. Para ello, este SUV cuenta con un radar que le permite identificar los espacios disponibles que están circundantes al vehículo y, tras ello, realiza la maniobra lentamente.

Los paneles en las puertas y tablero provienen de plásticos reciclados.

Todas las funciones las encontramos en la pantalla táctil que es de 12,3″ en todas las versiones. En el tiempo que conducimos este vehículo, el sistema se comportó con mucha fluidez, lo que no nos generó ningún tipo de preocupación hacia el futuro. Aquí se debe tomar en cuenta que este elemento es aún más importante, ya que tiene integrada funciones esenciales, como la de apagar el vehículo, entre otros ya mencionados.

Otras características del interior muy interesantes son: el equipo de sonido Harman Kardon con nueve parlantes, los cuales son de alta fidelidad. Es decir, la distorsión es mínima. Hay un sistema de velocidad crucero más crucero adaptativo, el cual mostró un gran avance durante nuestra prueba, aunque tal como señala Volvo, aun estos sistemas están en proceso de adaptación a la realidad del país.

El interior del Volvo EX30, tecnológico y minimalista al mismo tiempo.

No hay un clúster de instrumentos tras el volante. Al igual que el resto de los mandos, está integrado en la pantalla central de 12,3″. Este sistema tiene integrado el sistema de navegación de Google Maps, de modo que, al colocar una dirección, se calcula el tiempo promedio en llegar y también el porcentaje de batería que quedaría al llegar al destino. Entre otras conveniencias importantes, se ofrece un cargador inalámbrico de celulares y también control por voz.

Con relación al manejo, durante nuestra prueba fue bastante ágil y siempre tuvo una buena respuesta por su torque instantáneo. Por su parte, nuestro mejor consumo en la ciudad fue 15,8 kWh/100 km. A razón de S/. 0.65 por kWh, el costo de recorrer 100 km fue S/10.2. En cualquier caso, es una cifra muy alentadora para el ahorro.

Por último, sobre la autonomía, nosotros manejamos 16 km diarios en horas de tráfico intenso y solo se gastó entre un 5 y 6% de la batería. Esto significa que bajo esta rutina podríamos conducir unas 15 veces antes de que la batería llegue al 20% (mín. recomendable) y tengamos que cargarlo nuevamente.