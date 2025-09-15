De acuerdo con el medio japonés NHK, Mitsubishi Motors planea relanzar uno de sus modelos más emblemáticos como parte de su estrategia para reimpulsar las ventas en el mercado doméstico. Según la información, la nueva generación del Pajero se fabricará en Tailandia y luego será importada a Japón. De concretarse, marcaría el retorno de un SUV lanzado en 1982, pieza clave en la popularización de los vehículos 4x4 tanto en Japón como a nivel mundial.

La producción del Pajero en Japón se detuvo en 2019 con la cuarta generación, afectada por la baja demanda y la crisis financiera de la compañía. Para 2021, la planta encargada de su fabricación cerró definitivamente y fue reconvertida en una fábrica de papel higiénico, hecho que parecía sentenciar el fin del modelo.

Sin embargo, con el auge de los SUVs y la vuelta de divisiones como Ralliart —además de su participación en competiciones como el Asia Cross Country Rally (AXCR)—, Mitsubishi confía en que el atractivo de la marca Pajero le permitirá recuperar clientes.

La producción del Mitsubishi Pajero concluyó en 2021. (Foto: Difusión) / Difusión

En los últimos meses, varias fotografías espía de un gran SUV camuflado de Mitsubishi han avivado las especulaciones sobre la llegada de esta nueva generación.

Diseño y dimensiones

Se espera que el nuevo Pajero adopte un lenguaje de diseño cercano al del Outlander, especialmente en el frontal. Sus proporciones, sin embargo, serían ajustadas para reforzar su carácter todoterreno, con mayor altura libre al suelo y una posible ampliación en ancho y alto.

El interior también promete un salto importante. Incorporaría un tablero de doble pantalla —aunque no unidas, fiel al estilo de la marca—, acabados en cuero o materiales suaves al tacto, y más espacio para la tercera fila de asientos y la zona de carga.

La conectividad se renovará con funciones modernas como control por voz, asistentes virtuales y actualizaciones de software en línea.

Plataforma y mecánica

Fuentes japonesas indican que el Pajero se construirá sobre una versión actualizada de la plataforma CMF-C/D, compartida con el Outlander. Estaría equipado con el motor híbrido enchufable 2,4 litros del SUV mediano, al que se añadirían tres motores eléctricos: dos en el eje trasero y uno en el delantero, para alcanzar una potencia superior a los 380 caballos.

Foto espía del nuevo Mitsubishi Montero. (Foto: Difusión) / Difusión

Este sistema híbrido no solo permitirá reducir consumos, sino que aumentará el par motor instantáneo, una ventaja clave en conducción off-road. También se incluirá un sistema electrónico de bloqueo de diferenciales (ANTB) en ambos ejes.

Si se cumplen los plazos previstos, el regreso del Pajero en 2027 podría convertirse en un momento decisivo para Mitsubishi, revitalizando una de las denominaciones más icónicas de su historia.