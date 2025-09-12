Conducimos el Deepal S07 REEV, el SUV futurista con más de 1.100 km de autonomía: ¿cómo funciona su tecnología híbrida y cuánto cuesta?

Escucha la noticia
El Deepal S07 REEV es un vehículo eléctrico de rango extendido (REEV) que recientemente llegó al Perú bajo el estandarte de la sofisticación y la eficiencia, ofreciendo hasta 1.100 km de autonomía. Para conocer más sobre sus capacidades, en Ruedas y Tuercas lo probamos y te contamos nuestra experiencia de manejo.
