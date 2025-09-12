Conducimos el Deepal S07 REEV, el SUV futurista con más de 1.100 km de autonomía: ¿cómo funciona su tecnología híbrida y cuánto cuesta?

Si aún no habías escuchado de la firma Deepal, se trata de una submarca del grupo Changan Automobile, especializada en vehículos de nuevas energías. El grupo también cuenta con otras marcas, como AVATR y NEVO, que todavía no llegan al Perú, pero ya están presentes en otros mercados de América Latina.

De hecho, la tecnología REEV no es la única desarrollada para el S07, ya que también existe una versión 100% eléctrica que compite directamente con Tesla y otros gigantes mundiales. En el Perú, los híbridos autorecargables, enchufables, microhíbridos y de rango extendido concentran la preferencia de los consumidores, dejando un espacio menor para los eléctricos puros. Por ello, tiene sentido que Changan introduzca la versión REEV en nuestro mercado, más aún considerando la falta de estaciones de carga en las calles y avenidas.

En cualquier caso, el diseño exterior es exactamente el mismo, salvo por detalles menores. Inclusive, esta versión REEV también cuenta con una toma de carga, lo que permite recargar la batería en casa o en el trabajo.

Vista del diseño trasero. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Funcionamiento del Deepal S07 REEV

Antes de entrar en su diseño exterior o interior, conviene explicar cómo funciona su sistema eléctrico. Tiene cierta semejanza con el Nissan X-Trail e-Power, el primer vehículo electrificado de rango extendido que llegó al Perú. En ambos casos, las ruedas son impulsadas por un motor eléctrico, mientras que el motor a combustión funciona como un generador móvil que recarga la batería. La diferencia es que el S07 ofrece mayores capacidades y la opción de recargar la batería en un punto externo, como si fuera un eléctrico puro.

Este desempeño se debe, principalmente, a la eficiencia de su motor 1.5 litros aspirado y a su batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 31,73 kWh, que permite almacenar energía suficiente para 174 km, según el ciclo NEDC.

Debajo de la cubierta se esconde el motor gasolinero de 1,5 litros, ya que eléctrico está en el eje posterior. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El motor eléctrico es síncrono de imán permanente y genera 175 kW (225 hp) y 320 nm de torque. La transmisión es E-CVT (continuamente variable electrónica) y la tracción es trasera.

Gracias a este sistema, el Deepal S07 alcanza hasta 1.100 km de autonomía, utilizando ambas fuentes de energía: la batería y el tanque de combustible de 45 litros. Deepal declara un consumo de 4,5 litros cada 100 km, lo que le permite recorrer cerca de 1.000 km solo con gasolina. Si se suma la carga completa de la batería, la autonomía total llega a 1.174 km, más del doble que un vehículo gasolinero de dimensiones similares.

Datos del consumo energético en la pantalla de 15,6" (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Si bien los fabricantes suelen presentar cifras en condiciones ideales, en nuestra prueba logramos un promedio cercano: 4,6 litros cada 100 km. Para ello aprovechamos al máximo el frenado regenerativo en el modo Eco, donde la desaceleración es más fuerte y se recupera más energía. En modo Sport la regeneración es menor.

Durante dos horas de conducción en el tráfico limeño, regeneramos hasta 10% de la batería en modo Eco, y 6% en modo Sport. Al ser invierno en Lima no usamos el aire acondicionado y viajamos con uno o dos ocupantes. Este tipo de regeneración es más útil en ciudad, mientras que en carretera la recuperación es limitada y el consumo de combustible se incrementa con la velocidad.

Como sucede con otros híbridos, su mayor eficiencia se consigue en la ciudad. Basándonos en un recorrido diario de 100 km, con el S07 REEV sería necesario recargar y repostar cada 10 días.

Diseño y equipamiento

El Deepal S07 presenta una estética moderna e imponente que combina elegancia y sofisticación. Integra luces diurnas en forma de pétalo estelar y aros de aleación de 20″. Sus dimensiones, 4.750 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.625 mm de alto, lo ubican en el segmento de SUV medianos, similares a modelos de tres filas.

Rines de aleación, detalles de acabado que acentúan el carácter deportivo del vehículo. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Su diseño aerodinámico se refleja no solo en la carrocería, sino también en detalles funcionales, como las manijas retráctiles automáticas, que mejoran el flujo de aire y reducen el coeficiente aerodinámico a 0,26.

Perfil lateral que resalta sus líneas aerodinámicas y estilizadas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El interior apuesta por el minimalismo: elimina la mayoría de los botones físicos y reemplaza el panel de instrumentos por un head-up display. Toda la información y funciones se concentran en una pantalla táctil de 15,6″ giratoria. Allí se controlan desde el sistema de luces hasta los modos de conducción y el sistema de cámaras 540°, cuya definición, incluso de noche, es una de las mejores que hemos visto.

Detalle del sistema de cámaras 540 con vista 3D. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Además, el vehículo incorpora un sistema de grabación 360° y una cámara interior para fotos o videos de los ocupantes. El infoentretenimiento es compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, y funciona con un procesador Qualcomm 8155, uno de los más potentes de la industria. Durante nuestra prueba no experimentamos fallas, cierres inesperados ni sobrecalentamiento.

Eso sí, tanta tecnología exige un periodo de adaptación. Para quienes no somos nativos digitales, la falta de botones físicos puede resultar poco práctica al inicio. Sin embargo, tras algunos días, la navegación en la pantalla resulta más intuitiva.

Diseño frontal llamativo del Deepal S07 con faros LED de geometría moderna. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Notamos, por ejemplo, que para cambiar el modo de conducción se requieren tres pasos en la pantalla, algo menos práctico que un botón o perilla física, como ofrecen otros modelos de Changan. En ese sentido, la ergonomía digital del S07 podría mejorarse.

En cuanto a la calidad de materiales, el ensamblaje se percibe sólido y sin ruidos. El tapizado de cuero sintético transmite buena calidad. Los asientos se regulan con mandos físicos, aunque la ventilación y calefacción se gestionan desde la pantalla.

Tablero de instrumentos digital, completo y de fácil lectura para el conductor. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El espacio en la segunda fila es amplio y el respaldar está ligeramente reclinado. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Otros detalles de equipamiento incluyen techo panorámico de 1,9 m², cargador inalámbrico, comando por voz y 14 parlantes.

Seguridad y asistencias ADAS

Este nuevo SUV, que cuenta con 5 estrellas en seguridad según el Euro NCAP, posee un diseño de seguridad integral del vehículo, protección total de la seguridad de la batería (batería digital IBC), monitoreo activo, más de 20 configuraciones de seguridad activa.

Además, posee 6 airbags, control crucero adaptativo, sistema de seguridad ADAS, asistente de salida en pendiente (HHC) y descenso (HDC), asistente de frenado en emergencia autónomo, entre otros.

Precio y colores

De acuerdo a la página oficial de Deepal en Perú, este modelo S07 REEV cuesta desde US$35.990 y está disponible hasta en seis colores. El que nosotros probamos es en color verde nébula.