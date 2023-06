Ford Perú anuncia el lanzamiento de All New Territory, la evolución de su SUV que llega al país para participar en un segmento altamente competitivo; manteniendo las virtudes que la destacaron e incorporando novedades en materia de diseño, funcionalidad, tecnología y confort, además de una motorización que ofrece un nivel de performance superior a su modelo antecesor.

“All New Territory llega para ofrecer una propuesta renovada a aquellos usuarios que buscan más espacio y confort en una SUV para trasladarse por la ciudad y otras aventuras. El lanzamiento de este modelo representa; a su vez, un nuevo capítulo para Ford en Perú, enfocado en la experiencia de usuario para ofrecer características innovadoras de conectividad y tecnología de la mano de los modelos globales más recientes de la marca”, comentó Francisco Molina Pico, gerente comercial de Ford Perú.

Mayor potencia para la ciudad

All New Territory significa un crecimiento de Territory, tanto físico (50mm más largo y 31mm más alto que su predecesor) como de potencia dado que el motor cambia a 1.8L Ecoboost® (en vez de 1.5L) y gana 46HP adicionales para llegar a 185HP y presenta 320 Nm de torque. Incluye una caja automática con doble embrague de siete velocidades. Esta nueva combinación entrega notables mejoras de performance y reactividad, por ende, un mayor confort y más seguridad para el conductor. Además, posee el sistema Auto start-stop, tracción delantera y suspensión trasera independiente. Sin dejar de mencionar los cinco modos de conducción seleccionables (Normal, Sport, Eco, Montaña y Bajo) y Dirección Electrónicamente Asistida (EPAS).

Diseño renovado y sofisticado

Más allá de una evolución, All New Territory, inicia una nueva etapa con un diseño completamente renovado. Su exterior frontal destaca por su distintiva parilla hexagonal y vertical con la robustez característica del line-up de las SUV Ford; acompañada de un exclusivo diseño de luces y faros antiniebla delanteros y traseros con tecnología full LED que enfatizan su personalidad fuerte y moderna. Asimismo, cuenta con manillas de puerta color carrocería, barras de techo horizontales y aros de aleación de 18″ en la versión Trend y 19″ en la versión Titanium que adiciona espejos laterales abatibles eléctricamente con luz integrada que alumbra la zona del piso y detalles cromados en laterales de puerta.

El All New Territory gana 46 Hp adicionales, además ahora tiene 320 Nm de torque / Ford

El interior destaca por su espacio limpio, el cual fue liberado para introducir el Selector de cambios rotativo. La versión Trend brinda al asiento del conductor un ajuste manual de 6 posiciones y tapizado de vinyl; mientras que en la versión Titanium, ambos asientos delanteros tienen regulación eléctrica (de 10 posiciones para el conductor y 4 para el acompañante) y tapizado de eco cuero microperforado bi-tono. Además, esta versión tope de gama cuenta con techo panorámico de apertura eléctrica, que brinda mayor amplitud y luz en el interior, climatizador automático bi-zona, iluminación ambiental, detalles interiores en color madera y mayor espacio de carga en el maletero.

Ambas versiones destacan por su timón multifunción forrado en eco cuero, el apoyabrazos central con guarda objetos y posavasos, las salidas de aire en las puestos traseros y alza vidrios one-touch up/down para las cuatro ventanas.

El nuevo All New Territory estará disponible en dos versiones, Trend y Titanium / Ford

Tecnología funcional

En su interior, All New Territory ofrece una experiencia digital inmersiva para sus ocupantes mediante la combinación de dos pantallas integradas: una para el tablero de instrumentos (7″ para Trend y 12″ en Titanium) y otra táctil de 12″ para el sistema de info-entretenimiento. Ambas versiones incluyen conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, puertos de carga USB, acceso inteligente sin llave, botón de encendido de motor y freno de mano eléctrico con función auto-hold. Además, en la versión Titanium se adiciona un cargador inalámbrico para dispositivos móviles, Control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go incorporado en el timón, así como la útil apertura de maletera eléctrica con función manos libres.

Nuevas prestaciones de seguridad

Esta nueva generación tiene una estructura reforzada en acero de alta resistencia, que se combina con 6 airbags (2 frontales para conductor y acompañante, 2 laterales de tórax delanteros, 2 de cortina), cinco cinturones inerciales de tres puntos y sistema de anclajes Isofix para sillas infantiles.