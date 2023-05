El objetivo de todo Ferrari es disfrutar conduciéndolo. Es por eso que no nos sorprende escuchar a Benedetto Vigna, CEO de Ferrari, decir que la compañía no ha pensado mucho en la tecnología de conducción autónoma. En la Cumbre del Financial Times Future of the Car Summit, se le preguntó a Vigna si Ferrari tendría que buscar fuera de la compañía para satisfacer sus necesidades de software para su creciente línea de vehículos de lujo eléctricos y su respuesta fue categórica.

“En una cabina, hay cuatro tipos de software. Hay software de rendimiento, hay software de comodidad, este es software de infoentretenimiento y hay autonomía. El último, no nos importa”, dijo Vigna.

LEE TAMBIÉN: Estos son los tres nuevos SUV de Honda que marcarán el futuro de la firma japonesa

Históricamente, el fabricante italiano de automóviles de alta gama ha mantenido la mayor parte de su desarrollo internamente, y Vigna insinúa que evitar la tecnología de conducción autónoma le permite a Ferrari continuar con esto.

El CEO también dijo que Ferrari tiene suficientes recursos comprometidos con el desarrollo de sus próximos vehículos eléctricos y ha realizado las asociaciones necesarias con los desarrolladores de baterías para producir su primer vehículo eléctrico para 2025.

Ferrari Daytona SP3 / Ferrari

Esta no es la primera vez que Vigna declara sobre cómo Ferrari no construirá un vehículo autónomo. Los ejecutivos anteriores de Ferrari también han hecho declaraciones similares. Durante la cumbre, Vigna también se refirió al “alma del automóvil”, lo que tiene mucho sentido ya que un Ferrari autónomo probablemente no sería tan atractivo.

Aunque Ferrari no parece estar interesado en un vehículo autónomo en este momento, actualmente planea lanzar 15 autos nuevos entre 2023 y 2026. Uno de estos próximos modelos será su primer vehículo eléctrico a batería, cuyo lanzamiento está confirmado en 2025. También tendrá algún tipo de “ruido del motor”. Otro punto destacado prometido será un modelo halo híbrido V8 de alto rendimiento para seguir al LaFerrari con motor V12.