Este sistema de suspensión forma parte de la seguridad activa, ya que una de sus funciones es prevenir accidentes. Esto debido a que absorbe las irregularidades que se encuentren en las vías de tránsito y proporciona estabilidad a través de sus barras estabilizadoras.

Por ello, cuidar este sistema del vehículo no solo brindará mayor comfort , sino que también generará seguridad al conducir; y porque sabemos su importancia, aquí presentamos algunos consejos para que cuides la amortiguación de tu vehículo.

1. Atento a los resortes: son los que conectan las ruedas y la carrocería del vehículo. Están fabricados para durar toda la vida útil, pero muchas veces se desgastan y hay que reemplazarlos urgentemente. Si escuchas golpes al pasar por un rompemuelle o baches, es señal que necesita un cambio.

Los amortiguadores tienen una vida útil de entre 60.000 y 80.000 kilómetros / Pixabay / Bajo licencia Creative Commons

2. Revisa los amortiguadores(utiliza tu propio peso): son los que reducen los rebotes en el andar y puedes corroborar su funcionamiento empujando hacia abajo en una esquina del auto. Si notas que rebota más de una vez, es un claro indicativo que ya están desgastados. Recuerda que su vida útil oscila entre 60.000 y 80.000 kilómetros.

3. Mantén las llantas en buen estado: el conducir con llantas desgastadas, provocarán que el sistema de suspensión se desnivele. Por ello, si quieres alargar la vida útil de tus amortiguadores, debes mantener tus llantas en buen estado. Así mismo, también debes cuidar que las cuatro ruedas tengan la misma presión.

4. No excedas el peso máximo permitido: la sobrecarga en el vehículo no solo genera una disminución del tiempo de vida útil del sistema de suspensión, sino que se pone en peligro a los ocupantes. Toma en cuenta que el exceso de peso puede provocar la pérdida de control por la falta de estabilidad. Por ello, cuida tu vehículo y no excedas el peso establecido por el fabricante.

5. No pases los baches a velocidad: la sistema de suspensión se puede dañar como consecuencia de algún desfase de la llanta y esto ocurre cuando se pasa muy rápido sobre un bache, badén o rompemuelle. El elemento específico que se puede dañar es el brazo de la suspensión y puedes identificar este imperfecto cuando escuches crujidos, vibraciones o cascabeleos.