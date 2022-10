La caja de velocidades es una parte elemental del vehículo, esto debido a que se encarga de regular el par de torción que se requiere en cada situación específica. La gran importancia que tiene conlleva a cuidar este elemento en la conducción.

Por ello, si te interesa saber sobre cómo cuidar la caja de velocidades de tu vehículo o recién estás aprendiendo a conducir, debes tomar en cuenta estos consejos para prolongar la vida útil de tu caja de cambios.

1. No frenes el auto con el embrague en una pendiente: esta práctica cotidiana desgasta mucho el embrague y el tren motriz de tu auto. Mejor, utiliza el freno de mano cuando estas en una pendiente; es la manera más segura y no fuerzas el embrague.

Pisa el embrague a fondo antes de hacer el cambio de marcha / Pixabay / Bajo licencia Creative Commons

2. No dejes el auto en primera marcha cuando estás detenido: te recomendamos poner el auto en neutro y sacar el embrague cuando estés estacionado, así evitarás que se desgaste; y extenderás su vida útil.

3. No aceleres a fondo con el motor en marcha alta: es decir, no aceleres de más cuando vas en cuarta o quinta marcha y estés subiendo una pendiente. Más bien, te recomendamos subir las pendientes en marchas bajas, de esa forma no pondrás en desventaja los engranajes de la caja.

4. No descanses la mano en la palanca de cambios: ya sea por comodidad o por costumbre, gran parte de conductores suele descansar la mano sobre la palanca. Al hacerlo, estás dañando el selector que se ubica debajo de la palanca y que se mueve contra un eje. Te recomendamos evitar hacerlo para alargar la vida de los componentes de la caja de cambios.