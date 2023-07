Consumer Reports: “Los autos con interiores claros sólo son un poco más frescos que los de color oscuro”

La reconocida revista estadounidense Consumer Reports realizó un estudio para determinar si los autos con interiores claros se mantienen más frescos que los de color oscuro. La iniciativa del estudio fue resolver la polémica que los autos con interiores claros reflejan los rayos ultravioletas, por ello veamos los resultados del estudio.

Si bien en el Perú no se sufren las temperaturas más altas de la región, hay algunas zonas que se supera los 35° C, mientras que en otras partes del continente americano alcanza hasta los 45° C. Por ello es importante tomar en cuenta este estudio para maximizar el confort dentro del vehículo.

“Los ingenieros de pruebas de Consumer Reports tomaron dos autos, uno con un exterior e interior de color claro, y el otro con un exterior e interior oscuros, y los estacionaron afuera”, dice Mike Monticello, gerente de pruebas de manejo de CR.

“La temperatura inicialmente dentro de ambos autos era de 78° F (25,5° C). En una hora, ambos tenían más de 100° F (37,7° C). El auto más oscuro se calentó un poco más, pero solo unos pocos grados. Y eso fue solo después de una hora, así que piensa en lo calientes que se calentarían estos autos durante un período de tiempo aún más largo”.

Interior de auto. (Imagen: Mike B / Pexels)

Los interiores claros sólo son un poco más frescos

Un interior de color claro será un poco más fresco, pero cuando estás hablando de más de 100 ° F en el interior, hace mucho calor de cualquier manera. Los padres y dueños de mascotas deben ser conscientes de que un automóvil puede calentarse a niveles peligrosos incluso cuando no estamos en pleno verano.

“Nunca se debe dejar a los niños desatendidos en un automóvil, ni siquiera por un período corto de tiempo”, dice Jennifer Stockburger, directora de operaciones en el Centro de pruebas de automóviles de CR. “Incluso cuando no hace tanto calor afuera, los resultados de nuestras pruebas muestran qué tan rápido aumentan las temperaturas dentro del automóvil, independientemente de si el automóvil es claro u oscuro”.