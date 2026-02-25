Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El regreso a la vida de los motores V8 Hemi, están cambiando los planes de producto en las marcas estadunidenses de Stellantis. (Foto: Difusión)
El regreso a la vida de los motores V8 Hemi, están cambiando los planes de producto en las marcas estadunidenses de Stellantis. (Foto: Difusión)
/ Difusión
Por Redacción EC

La industria automotriz atraviesa una transición hacia la electrificación, pero el alto rendimiento aún tiene un espacio importante. En ese contexto, recientes reportes indican que el Jeep Grand Cherokee podría volver a ofrecer versiones SRT y Hellcat, dos denominaciones históricamente asociadas al máximo desempeño dentro del portafolio de la marca estadounidense.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.