Akira Nakai es uno de los modificadores de autos más reconocidos a nivel mundial. (Foto: TopGear)
Akira Nakai es uno de los modificadores de autos más reconocidos a nivel mundial. (Foto: TopGear)
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Por Redacción EC

Hay preparadores que modifican autos y otros que dejan una firma. Akira Nakai pertenece al segundo grupo. El japonés se hizo mundialmente conocido por transformar Porsche 911 clásicos en piezas únicas bajo el sello de Rauh-Welt Begriff (RWB), una compañía que combina la cultura del tuning japonés con elementos del estilo europeo.

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