Llegó la hora de conocer al sucesor del Kia EV6. El jurado del premio The Car of the Year (el automóvil del año) dio a conocer la lista de siete finalistas que competirán por el galardón.

La filtración de 27 propuestas devino en la selección de los finalistas, cuyo ganador será develado durante el Salón del Automóvil de Bruselas, el próximo 13 de enero, informa el sitio Motor.es.

Hasta el año pasado, el premio europeo era otorgado en el Salón de Ginebra. Ahora se trasladó a Bélgica, para ser también la primera vez que se celebre una gran feria de novedades del motor en Europa.

Cabe destacar que entre la lista de finalistas aparecen marcas europeas, japonesas y surcoreanas con hasta cuatro modelos 100% eléctricos. Llama la atención la ausencia de ofertas chinas.

Jeep Advenger (SUV del segmento B)

Jeep Advenger

Creado para el mercado europeo. Es un SUV subcompacto crossover. Su diseño modero está pensado para cautivar al público joven. Cuenta con versiones de combustión tradicional y 100% eléctrica.

Cuenta con una potencia de 154 Hp y un par máximo de 260 Nm de torque, una batería de iones de litio de 54 kWh y autonomía de 400 kilómetros.

Kia Niro (Todoterreno del segmento C)

Kia Niro

Superó la candidatura del Kia Sportage. Es un crossover que cautivó al público europeo por su aspecto vanguardista. Tiene una variedad de motores eficientes en versiones HEV, PHEV y 100 % eléctrica. Está llamado a ser el sucesor del trono del Kia EV6.

Este SUV compacto logra con su motor eléctrico híbrido una potencia de 141 CV; con el híbrido enchufable 183 CV; y con la versión eléctrica 150 kW, con una batería de 64,8 kWh, 204 CV, además de una autonomía de 563 km.

Nissan Ariya (SUV crossover compacto eléctrico)

Nissan Ariya

Un modelo 100% eléctrico y buque insignia de la marca japonesa. Destaca sobre sus competidores por su aspecto futurista. Tiene un destacado sistema de propulsión que le permite alcanzar 500 kilómetros de autonomía.

Es un SUV de 4,6 metros de longitud y 1,6 metros de alto. Presenta una gama de motores que van desde el que alcanza los 218 CV, de tracción delantera y batería de 63 kWh; hasta la versión Ariya e-4orce, de tracción integral y 306 CV con una batería de 87 kWh.

Peugeot 408 (Turismo del segmento C)

Peugeot 408

Su diseño crossover coupé, mezcla de berlina fastback y un SUV; junto a su apariencia elegante y deportiva hacen que su diseño destaque. Es una evolución del Peugeot 308. Se presenta en mecánicas de gasolina de 130 CV y PHEV que logran hasta 225 CV de potencia.

Cabe precisar que, presenta dos versiones híbridas, la primera de 180 CV y la ya mencionada de 225 CV. El sitio Motorpasion indica que en el futuro habrá también una versión eléctrica.

Renault Austral (SUV híbrido)

Renault Austral

El heredero del Kadjar. Ofrece una gran tecnología en su interior junto a una gran gama de motorización. Cuenta con versiones híbridas y, en el futuro, tendrá una versión híbrida enchufable.

Comparte plataforma con el Nissan Qashqai. Su gama de entrada es de 4 cilindros y 1.3 litros turbo asociado a un sistema con motor de arranque-alternador. Suma una batería de iones de litio de 12 V. Alcanza los 140 CV de potencia.

Mientras que, sus opciones más avanzadas, que cuentan con el motor híbrido E-Tech de Renault, alcanzan potencias de 160 CV y 200 CV. Ambas equipadas de 3 cilindros gasolina de 1,2 litros conturbo junto a un motor eléctrico de 50 kW y una batería de iones de litio de 1,7 kWh. Su caja de cambios es automática de 7 velocidades -5 de gasolina y 2 para el motor eléctrico-.

Subaru Solterra / Toyota bZ4X (SUV eléctrico)

Toyota bZ4X

Existen tres modelos a partir de uno solo. El Toyota bZ4X sirvió de base para el Subaru Solterra y el Lexus RZ 450 e, aunque este último fue descartado de la premiación. Los dos modelos cuentan con versiones de uno y dos motores eléctricos de 204 y 217 CV. Son capaces de lograr una autonomía de hasta 450 kilómetros.

Cabe destacar que el Toyota bZ4X es el primer vehículo 100% eléctrico de Toyota. Fue desarrollado a partir de su novedosa plataforma modular para este tipo de tecnología, desarrollada junto a Subaru, e-TNGA.

Existen dos versiones del modelo: el primero con tracción delantera y un solo motor de 150 kW, que logra una potencia de 204 CV y 265 Nm de par máximo. Y una segunda versión con dos motores de 80 Kw, cada uno; de tracción integral para lograr una potencia máxima de 217 CV. Además, de presentar una batería de 71,5 kWh.

Destaca además su volante tipo aviación; y una garantía de diez años o 240.000 kilpometros en los que la marca asegura conservará el 90% de la capacidad de rendimiento. La competencia garantiza 8 años o 160.000 kilómetros con 70% de la capacidad.

Volkswagen ID. Buzz (Minivan eléctrico)

Volkswagen ID. Buzz

Es una reinterpretación del Bulli. Es una minivan de cinco plazas y un maletero de 1.121 litros de capacidad. Presenta un motor de 204 CV y una autonomía de 400 kilómetros.

Así, la clásica ‘combi’ puede ser considerada el mejor vehículo del año gracias a que utiliza la plataforma del Volkswagen ID.3 y toda su mecánica. Su batería de 82 kWh (77 kWh de capacidad útil) está asociada a un motor de 150 kW en el eje trasero. También de tracción trasera.

Además de contar con un diseño moderno, destaca por ser el pionero de la gama de Volkswagen de carga bidireccional. Es capaz de devolver la carga eléctrica que no necesita a la red doméstica, un sistema conocido como Vehicle-to-Home.