Crece en dimensiones, llega más potente y con 5 estrellas de seguridad: ¿qué más ofrece el nuevo Nissan Kicks?

“Es un SUV creado en Latinoamérica, pensado para el consumidor latinoamericano”, señaló Obreros. Asimismo, sostuvo que el modelo ya se comercializa con buenos resultados en países como México y Colombia. El ejecutivo subrayó que uno de los principales diferenciales está en su propuesta tecnológica y de seguridad. “Es un auto totalmente diferente al Kicks Play: es más grande, tecnológico y seguro”, comentó.

El nuevo Kicks mide 4.365 mm de largo (+57 mm), 2.090 mm de ancho (+41 mm) y 1.620 mm de alto. Si bien sus dimensiones exteriores son ligeramente más grandes que la generación saliente, las medidas interiores son más amplias, especialmente en el ancho. A simple vista, el ancho interior de puerta a puerta luce mayor, permitiendo más comodidad para los tres pasajeros adultos que caben en la banqueta trasera. No queremos decir que se ha convertido en un modelo tan cómodo como un X-Trail, pero mejoró significativamente.

En el exterior resalta su alerón trasero y los rieles en el techo. (Foto: Percy Jaktajovich/Autobloggeando) / Percy Jaktajovich/Autobloggeando

Este crecimiento de forma generalizada le permite a Nissan colocar al nuevo Kicks en un segmento superior, dejando un escalón para un nuevo SUV subcompacto. Esto quiere decir que el Kicks ya no será el vehículo de entrada, sino el Kait. Este SUV fue anunciado recientemente en el Japan Mobility Show y reemplazará gradualmente al Kicks Play como opción de acceso. “Va a quedar el Kait, el nuevo Kicks, el Qashqai y el X-Trail”, adelantó Obreros al explicar cómo se reorganizará la oferta de SUV compactos de la marca.

Las luces traseras son LED y cuentan con diseño moderno. (Foto: Percy Jaktajovich/Autobloggeando) / Percy Jaktajovich/Autobloggeando

El ejecutivo también resaltó que el nuevo Kicks apunta a usuarios que requieren mayor versatilidad y capacidad para viajes dentro y fuera de la ciudad. “Te da un mayor rango de acción y también salir de la ciudad con más comodidad”, afirmó. Además, destacó que el precio se mantiene dentro de los estándares del segmento, permitiendo competir frente a otras marcas en crecimiento.

Ese mayor rango de acción se refleja principalmente en la nueva motorización que recibe. Dejó atrás el propulsor de 1,6 litros aspirado con 118 hp y 152 nm, y lo reemplazó por un motor de 2,0 litros con 142 hp y 190 nm. Asimismo, el Kicks monta la tercera generación de la transmisión CVT, permitiéndole un desempeño con más dinamismo y mejor eficiencia de combustible. Un dato importante es que ya no se comercializará una versión con caja mecánica.

El motor de 2,0 litros aspirado tiene cuatro cilindros y es el mismo que lleva el Sentra. (Foto: Percy Jaktajovich/Autobloggeando) / Percy Jaktajovich/Autobloggeando

También mejora el sistema de frenos, ya que antes solo el eje delantero incluía discos ventilados, mientras que ahora este sistema se dispone en las cuatro ruedas. El sistema de suspensión se mantiene similar: con McPherson adelante y barra de torsión atrás.

En equipamiento, mientras que el Kicks Play solo tenía una pantalla de como máximo 8″, el nuevo Kicks se pone al día con la tecnología con hasta 12,3″. Además, implementa un sistema de audio Bose con 10 parlantes, una característica ya vista en su hermano mayor, el Qashqai. También ofrece un nuevo tacómetro de 12,3″ (antes de 7″), aire acondicionado automático, cargador inalámbrico, asientos tapizados en cuero y hasta un sunroof. Todas estas características son nuevas y brindan una mejor percepción de sofisticación.

El crecimiento del Kicks también se refleja en el volumen del maletero: pasa de 430 a 470 litros, convirtiéndose en uno de los más amplios de su categoría. Nissan señala que alcanza los 1.700 litros con la segunda fila de asientos abatida.

En seguridad, hay algunas características que se mantienen, tales como los seis airbags, el control dinámico vehicular, sensores de estacionamiento, cinturones, anclaje ISOFIX, asistente en pendientes, entre otros. Otros aspectos son nuevos, como la cámara 360° (antes solo de vista trasera), control crucero inteligente con limitador de velocidad, freno electrónico con función autohold y más.

No obstante, la diferencia fundamental en seguridad es la integración del Nissan Intelligent Mobility, compuesto por los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), como la alerta de abandono de carril, asistente de cambio de carril, alerta predictiva de colisión frontal, asistente de frenado de emergencia con detección de peatones y alerta de atención al conductor. Es importante mencionar que este sistema está disponible desde la versión base, marcando una diferencia respecto a la generación anterior, en la que solo encontrábamos algunas ADAS en la versión más equipada.

El nuevo interior del Nissan Kicks, con cámara 360° y pantalla de 12,3". (Foto: Percy Jaktajovich/Autobloggeando) / Percy Jaktajovich/Autobloggeando

Sobre el rango de precios, el nuevo Kicks llega en dos versiones: Sense Plus CVT desde US$ 25.990 y Exclusive CVT desde US$29.309. Si bien es un valor superior al precio de sus rivales coreanos, está a la par de lo que cuesta su par directo, el Honda HR-V.

El mercado peruano pide SUV

Sobre el mercado peruano, Obreros reconoció que la tendencia SUV seguirá en expansión. “El segmento de SUV ha crecido en todo el mundo y Perú no es la excepción”, señaló, añadiendo que la mayor demanda se concentra en las categorías pequeñas y medianas.

En ese sentido, SUVs como el próximo Kait y el nuevo Kicks tendrán un papel relevante en las ventas de esta firma, la cual atraviesa un proceso de reestructuración global tras los problemas financieros declarados en 2024.

Hay que esperar para el Kicks e-Power

Aunque Nissan ya comercializa el Kicks e-Power y modelos 100% eléctricos en otros mercados, la compañía afirma que realizará su despliegue en función del contexto local. “Siempre estamos analizando el mejor momento para introducir estas tecnologías y que realmente marquen la diferencia”, precisó, enfatizando que la marca no buscará hacerlo “solo por decir que tiene algo”.

En ese sentido, al menos en Perú, Chile y Colombia, el X-Trail e-Power es el único vehículo que Nissan comercializa con tecnología electrificada. De modo que hay que esperar para la llegada del Kicks e-Power, el cual, según registros de la marca, podría superar los 900 km de autonomía.