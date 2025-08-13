Un informe de Aladda reveló que Brasil lidera el ranking de ventas de autos en América Latina en 2025. Este dato no resulta sorprendente, considerando que se trata del país con mayor población en la región. Sin embargo, la relación entre tamaño poblacional y ventas de vehículos no siempre es proporcional. A continuación, te mostramos el ranking oficial y la posición que ocupa Perú.

Hasta mayo de 2025, las ventas acumuladas de vehículos livianos y pesados en Brasil alcanzaron las 986.158 unidades (con una población de 222 millones). En segundo lugar se ubicó México (131 millones de habitantes), con 610.759 unidades vendidas.

La sorpresa llega con el tercer puesto. Aunque Colombia (53,4 millones) es el tercer país más poblado de la región, es Argentina (47,6 millones) quien ocupa esa posición en el ranking de ventas, con 267.417 unidades comercializadas.

En cuarto lugar se encuentra Chile (20 millones) con 128.351 vehículos vendidos hasta mayo de 2025. Le sigue Colombia, que registra 87.033 ventas.

Perú (35 millones de habitantes) ocupa la sexta posición, con 83.348 unidades vendidas, muy cerca de Colombia. Sin embargo, estas cifras corresponden solo hasta mayo, por lo que la diferencia podría cambiar en lo que resta del año. Para tener una referencia, en todo el 2024, se vendieron 201.219 vehículos en Colombia y 169.309 en Perú.

El séptimo lugar lo ocupa Ecuador (19 millones), con 45.323 vehículos vendidos. Le siguen países con menor población y ventas:

Costa Rica : 31.212 unidades

: 31.212 unidades Uruguay : 27.166 unidades

: 27.166 unidades Guatemala : 24.986 unidades

: 24.986 unidades Panamá : 23.679 unidades

: 23.679 unidades Paraguay : 15.608 unidades

: 15.608 unidades Venezuela: 12.225 unidades

Es importante destacar que este ranking solo incluye a los países que forman parte de la Aladda, ya que la asociación cuenta con registros oficiales y actualizados del mercado automotor en cada nación miembro.