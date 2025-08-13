Un informe de Aladda reveló que Brasil lidera el ranking de ventas de autos en América Latina en 2025. Este dato no resulta sorprendente, considerando que se trata del país con mayor población en la región. Sin embargo, la relación entre tamaño poblacional y ventas de vehículos no siempre es proporcional. A continuación, te mostramos el ranking oficial y la posición que ocupa Perú.
Hasta mayo de 2025, las ventas acumuladas de vehículos livianos y pesados en Brasil alcanzaron las 986.158 unidades (con una población de 222 millones). En segundo lugar se ubicó México (131 millones de habitantes), con 610.759 unidades vendidas.
LEE TAMBIÉN: A bordo del Ford Bronco 2,7 litros biturbo por la sierra de Lima: ¿realmente vale US$84.990, qué tan 4x4 es y cuánto rinde?
La sorpresa llega con el tercer puesto. Aunque Colombia (53,4 millones) es el tercer país más poblado de la región, es Argentina (47,6 millones) quien ocupa esa posición en el ranking de ventas, con 267.417 unidades comercializadas.
En cuarto lugar se encuentra Chile (20 millones) con 128.351 vehículos vendidos hasta mayo de 2025. Le sigue Colombia, que registra 87.033 ventas.
Perú (35 millones de habitantes) ocupa la sexta posición, con 83.348 unidades vendidas, muy cerca de Colombia. Sin embargo, estas cifras corresponden solo hasta mayo, por lo que la diferencia podría cambiar en lo que resta del año. Para tener una referencia, en todo el 2024, se vendieron 201.219 vehículos en Colombia y 169.309 en Perú.
El séptimo lugar lo ocupa Ecuador (19 millones), con 45.323 vehículos vendidos. Le siguen países con menor población y ventas:
- Costa Rica: 31.212 unidades
- Uruguay: 27.166 unidades
- Guatemala: 24.986 unidades
- Panamá: 23.679 unidades
- Paraguay: 15.608 unidades
- Venezuela: 12.225 unidades
Es importante destacar que este ranking solo incluye a los países que forman parte de la Aladda, ya que la asociación cuenta con registros oficiales y actualizados del mercado automotor en cada nación miembro.
TE PUEDE INTERESAR
- Probamos el VW Tiguan 2025: mantiene el motor de 1,4 TSI, elimina la tercera fila de asientos, pero mejora en estilo y tecnología
- ¿El diseño elegante del sedán o la practicidad del sportback? Probamos ambas versiones del Audi A3 1,4 TFSI y te contamos los detalles
- Probamos el Audi A3 1,4 TFSI Sportback: ¿por qué es uno de los hatchback más aclamados?
- Chery presentó una nueva camioneta de 7 plazas: ¿cómo es el Tiggo 9, cuánto cuesta y cuáles son sus prestaciones?
- Nissan presenta el nuevo Qashqai con motor 1,3 litros turbo: ¿cómo funciona su tecnología microhíbrida y cuánto cuesta?
Contenido Sugerido
Contenido GEC