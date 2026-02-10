¿Cuál fue el color de pintura para autos preferido por los peruanos en 2025? Nissan revela datos regionales

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tendencias sobre ruedas: los colores neutros ganan terreno en la región. (Foto: Nissan)
/ Nissan
Por Redacción EC

Mientras el mundo del diseño proyecta tendencias para 2026, con Pantone señalando el blanco como uno de los tonos predominantes, los registros de la industria automotriz muestran que esa preferencia ya se refleja en el mercado. De acuerdo con el análisis de ventas de Nissan en América Latina durante 2025, el blanco volvió a encabezar la elección de color entre los compradores, con una participación del 40,6%, seguido por el gris oscuro (19,1%) y el plata (13,2%).

