¿Cuáles fueron las 10 marcas de carros electrificados más vendidas en el Perú en 2025?

El mercado de vehículos electrificados en el Perú creció en 2025, alcanzando ventas de 10.239 unidades y una participación de 4,8% en el mercado total. De acuerdo con las proyecciones de la Asociación Automotriz del Perú, todo apunta a que seguirá creciendo acorde con las tendencias mundiales y al impulso que ofrece la mayor oferta de estos vehículos. Hay más de 25 fabricantes que tienen autos electrificados en su catálogo, pero son dos los que dominan más del 50% del mercado.

Dentro de este ránking se encuentran los vehículos microhíbridos, híbridos autorecargables, híbridos enchufables y eléctricos puros.

Toyota: la firma japonesa ya cuenta con un amplio abanico de vehículos híbridos, como el Corolla Cross HEV y el RAV PHEV, que le permitieron acomodarse en la primera posición con 3.416 unidades vendidas y una participación de mercado de 33,4%. Suzuki: fue fundada por Michio Suzuki en 1909 y, pese a que retrocedió algunos puestos en el ránking general en el Perú, mantiene la segunda posición en la venta de carros electrificados, con 2.264 unidades y 22,1% de participación. Algunos modelos destacados son el Suzuki Ertiga MHEV y el Fronx. Mercedes-Benz: esta compañía alemana no solo tiene un amplio catálogo de carros híbridos, sino también eléctricos puros, y en 2025 colocó 484 unidades, quedándose con el 4,7% de cuota de mercado. BMW: es la marca de lujo más vendida en el Perú, potenciada por la comercialización de sus modelos electrificados. Vendió 448 unidades y obtuvo una participación de 4,4%. Volvo: la compañía sueca, considerada una de las más seguras del mundo, alcanzó 411 ventas y 4% de participación. Uno de sus modelos más populares es el EX30 100% eléctrico. BYD: la firma china tuvo un crecimiento absoluto, logrando colocar 398 carros en 2025 y quedándose con el 3,9% de cuota. Es la única marca en el Perú que solo ofrece vehículos electrificados. Audi: gracias a sus vehículos híbridos y a la línea eléctrica e-tron, esta firma alemana alcanzó la séptima posición al vender 333 vehículos y obtener una participación de 3,3%. Honda: esta compañía logró ingresar al ránking gracias a las ventas de su modelo CR-V híbrido. Se vendieron 263 unidades que representaron el 2,6% del mercado. Geely: a pesar de que actualmente no ofrece un catálogo con carros electrificados, esta firma quedó en novena posición, debido a que colocó las últimas unidades del modelo Okavango MHEV. En total fueron 232 unidades, participando en el mercado con una cuota de 2,3%. Lexus: la firma de lujo del grupo Toyota también tiene un espacio en esta lista al asegurar 231 ventas en 2025. Se quedó con el 2,3% de cuota y entre sus líneas más vendidas están la LX y la NX.



