Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El mercado de vehículos electrificados en el Perú creció en 2025, alcanzando ventas de 10.239 unidades y una participación de 4,8% en el mercado total. De acuerdo con las proyecciones de la Asociación Automotriz del Perú, todo apunta a que seguirá creciendo acorde con las tendencias mundiales y al impulso que ofrece la mayor oferta de estos vehículos. Hay más de 25 fabricantes que tienen autos electrificados en su catálogo, pero son dos los que dominan más del 50% del mercado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Cuáles fueron las 10 marcas de carros electrificados más vendidas en el Perú en 2025?
Automotriz

¿Cuáles fueron las 10 marcas de carros electrificados más vendidas en el Perú en 2025?

¿Qué procesos sigue un vehículo 0 km en el Perú antes de llegar a tus manos? Conoce el recorrido desde el puerto de Chancay hasta la entrega al cliente
Automotriz

¿Qué procesos sigue un vehículo 0 km en el Perú antes de llegar a tus manos? Conoce el recorrido desde el puerto de Chancay hasta la entrega al cliente

Este es el primer vehículo autónomo de uso público en América Latina
Actualidad

Este es el primer vehículo autónomo de uso público en América Latina

¿Tu próximo auto usado podría tener el kilometraje adulterado? La trampa silenciosa del odómetro
Automotriz

¿Tu próximo auto usado podría tener el kilometraje adulterado? La trampa silenciosa del odómetro