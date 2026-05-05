La producción automotriz global ya tiene un claro protagonista. Según el más reciente reporte de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), China no solo lidera el ranking mundial, sino que amplía su ventaja frente a las potencias tradicionales en un contexto marcado por la electrificación y la reconfiguración industrial.
La producción automotriz global ya tiene un claro protagonista. Según el más reciente reporte de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), China no solo lidera el ranking mundial, sino que amplía su ventaja frente a las potencias tradicionales en un contexto marcado por la electrificación y la reconfiguración industrial.
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A continuación, los 10 mayores productores de vehículos en el mundo, según la OICA:
- China: 30,160,966 vehículos
- Estados Unidos: 10,611,555 vehículos
- Japón: 8,997,440 vehículos
- India: 5,851,507 vehículos
- Corea del Sur: 4,243,597 vehículos
- Alemania: 4,109,371 vehículos
- México: 4,002,047 vehículos
- Brasil: 2,324,838 vehículos
- España: 2,246,942 vehículos
- Tailandia: 1,841,663 vehículos
El liderazgo chino no es casual. Su mercado interno, políticas industriales y avance en vehículos eléctricos le han permitido superar con claridad a Estados Unidos, que se mantiene en el segundo lugar con una producción robusta, pero lejos del volumen asiático.
Japón completa el podio, reafirmando su histórica fortaleza en la industria, aunque con una producción más contenida frente al crecimiento de economías emergentes como India, que ya ocupa el cuarto lugar global.
Más allá del ranking, el informe revela una tendencia contundente: Asia es el principal centro de producción automotriz del mundo. Países como China, Japón, India, Corea del Sur y Tailandia concentran gran parte del volumen global, impulsados por mercados internos en expansión y una rápida adaptación a nuevas tecnologías.
América se posiciona como el segundo bloque más relevante, con Estados Unidos liderando y con México y Brasil como actores clave en la producción regional. Europa, en tanto, mantiene presencia con Alemania y España, aunque enfrenta mayores desafíos en costos y transición energética.
En ese escenario, la industria automotriz global deja de girar exclusivamente en torno a sus históricos líderes occidentales y se desplaza hacia un eje cada vez más asiático. La producción ya no responde solo a tradición industrial, sino a capacidad de adaptación, escala y velocidad frente a los cambios tecnológicos.
Así, el mapa automotor mundial no solo muestra quién produce más, sino quién está mejor posicionado para liderar la próxima etapa del sector.