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Las cifras son de vértigo: Estados Unidos registró una contracción de 32.9% en el segundo trimestre, según datos del Departamento de Comercio, su peor desempeño desde 1947. (Foto: iStock)
Las cifras son de vértigo: Estados Unidos registró una contracción de 32.9% en el segundo trimestre, según datos del Departamento de Comercio, su peor desempeño desde 1947. (Foto: iStock)
Por Redacción EC

La producción automotriz global ya tiene un claro protagonista. Según el más reciente reporte de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), China no solo lidera el ranking mundial, sino que amplía su ventaja frente a las potencias tradicionales en un contexto marcado por la electrificación y la reconfiguración industrial.

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