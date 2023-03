Universitario de Deportes ha celebrado un acuerdo de patricinio con la marca de vehículos Jetour, la misma que ha entregado 10 camionetas Jetour X70 Plus para que se distribuyan entre los integrantes del primer equipo. Pero ¿cuáles son las características de estos vehículos? Aquí te contamos un poco más sobre su potencia, diseño y demás prestaciones.

Hay que recalcar que Jetour también es una marca que llegó a Perú en 2021. Si bien cuenta con varios años en el mercado exterior, busca ganarse un lugar en el competitivo mercado peruano. Esta vez con un acuerdo con uno de los equipos más populares del Perú.

El vehículo entregado a la escuadra crema es el Jetour X70 Plus, el cual es un SUV mediano que tiene capacidad para transportar hasta siete pasajeros. Cuenta con un diseño renovado y en el Perú se pueden encontrar en tres versiones con dos cilindradas y transmisiones diferentes.

Jetour X70 Plus cuenta con un diseño moderno / Jetour

En ese sentido, encontramos el Jetour 1,5T MEC 6 y 1,5T DCT 6, ambas generan 145 Hp y 205 Nm con una inyección multipunto. La primera utiliza una caja mecánica de seis velocidades, mientras que la segunda una transmisión de doble embrague de seis velocidades. En cuanto a su versión con mejores prestaciones, se trata de un motor de 1,6T DCT 7. Esta produce 188 Hp y 270 Nm con una inyección directa y también cuenta con una caja de doble embrague de siete velocidades.

Respecto a las dimensiones, el Jetour X70 Plus es un vehículo que pertenece al segmento D de SUVs. Y eso es porque tiene 4.724 mm de largo, 1.900 mm de ancho y 1.720 mm de alto. Además, tiene 2.720 mm de distancia entre ejes, esto se traduce en un amplio espacio para la cabina que puede albergar hasta 7 pasajeros cómodamente.

Jetour X70 Plus tiene una moderna y espaciosa cabina, así como tecnología de punta que facilita la conducción / Jetour

Otras cotas para mencionar son la capacidad del maletero y la altura libre al suelo. Sobre lo primero, con la tercera fila abatida tiene 438 litros y cuando también abatimos la segunda, se obtiene hasta 1.260 litros. Sobre lo segundo, este vehículo cuenta con 21 cm de despeje al suelo, lo que facilita su andar por pistas y carreteras tan poco cuidadas como en Latinoamérica.

Sobre el diseño, esta marca del grupo Chery ha evolucionado porque ahora luce más moderna. Tiene una parrilla cromada octogonal más grande, con la luz diurna en posición vertical, nuevo diseño de los faros y los retrovisores, y mantiene el techo panorámico. En la parte trasera los faros están unidos por una franja LED y presenta cuatro salidas de escape, aunque dos de ellas son decorativas y las otras dos funcionales.

El interior cambia bastante, mantiene los materiales de calidad y el buen ensamblado, ofrece un diseño minimalista con pocos botones, y sobresale la enorme pantalla continua de 20.5 pulgadas (que integra dos pantallas de 10.25 cada una) que funciona como tablero digital y sistema multimedia táctil. Ofrece conectividad con Carbit Link y por bluetooth, cuenta con cargador inalámbrico para celular y climatizador digital.

Sobre su precio y colores. La X70 Plus está disponible en Perú desde US$23.990 en los colores azul, rojo, gris, blanco, negro y morado. En el caso de los vehículos entregados a Universitario de Deportes no hay un color en particular, puesto que, según las imágenes publicadas por el club, los vehículos son de color rojo y azul.