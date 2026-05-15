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Kia Fan Fest 2026. (Foto: Kia)
Kia Fan Fest 2026. (Foto: Kia)
/ Kia
Por Redacción EC

La fiebre por el fútbol y la antesala de la próxima Copa Mundial siguen impulsando eventos temáticos vinculados a la industria automotriz. En ese contexto, Kia anunció la realización del “Kia Fan Experience”, una actividad dirigida al público familiar que combinará exhibición de vehículos, experiencias interactivas y espacios inspirados en el deporte rey.

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