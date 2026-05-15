La fiebre por el fútbol y la antesala de la próxima Copa Mundial siguen impulsando eventos temáticos vinculados a la industria automotriz. En ese contexto, Kia anunció la realización del “Kia Fan Experience”, una actividad dirigida al público familiar que combinará exhibición de vehículos, experiencias interactivas y espacios inspirados en el deporte rey.

El evento se llevará a cabo el sábado 16 y domingo 17 de mayo en el Convexia Expo Center, ubicado en Santiago de Surco, y contará con ingreso libre. La propuesta busca convertir el espacio en un punto de encuentro para fanáticos del fútbol y asistentes interesados en conocer las últimas novedades del sector automotor.

Entre las actividades programadas figuran zonas interactivas, dinámicas digitales, exhibición de modelos y pruebas de manejo de vehículos SUV, pick-up y crossover de la marca. Además, se habilitarán espacios vinculados a la cultura futbolera, como una muestra de camisetas históricas y experiencias inmersivas relacionadas con la Copa Mundial.

La marca también informó que el evento incluirá una clínica de servicio para clientes, donde técnicos especializados realizarán inspecciones preventivas y brindarán orientación sobre mantenimiento vehicular. Asimismo, se ofrecerá un servicio de tasación de autos usados para quienes evalúen renovar su unidad.

El componente futbolero tendrá un papel central durante las dos jornadas. Los asistentes podrán participar en juegos temáticos y concursos vinculados al Mundial 2026, torneo del cual Kia es uno de los socios globales desde hace varios años. La estrategia refleja cómo las marcas automotrices continúan utilizando el deporte como plataforma para fortalecer su conexión con el público y generar experiencias más allá de la exhibición tradicional de vehículos.

En los últimos años, este tipo de encuentros ha ganado terreno en el mercado peruano, especialmente entre fabricantes que buscan acercarse a públicos jóvenes y familias mediante formatos más experienciales. El auge de los SUV y las actividades vinculadas al entretenimiento han contribuido a que las presentaciones comerciales evolucionen hacia propuestas híbridas entre feria automotriz y evento recreativo.

Con iniciativas de este tipo, las automotrices apuntan a reforzar el vínculo emocional con los consumidores en un momento en el que la competencia en el mercado local continúa creciendo, impulsada por nuevas marcas, tecnologías y estrategias de fidelización.