Cuando empieza a llover, uno de los mayores riesgos para un conductor no necesariamente está en la cantidad de agua que observa sobre la pista, sino en lo que ocurre debajo de su vehículo. En determinadas condiciones, los neumáticos pueden dejar de tener un contacto adecuado con el asfalto y comenzar a desplazarse sobre una película de agua. Este fenómeno se conoce como aquaplaning o hidroplaneo.

El problema aparece cuando el neumático no consigue evacuar toda el agua que encuentra a su paso. La presión del agua puede generar una película entre la banda de rodadura y el pavimento, reduciendo considerablemente la adherencia. En una situación extrema, el conductor puede sentir que el volante pierde respuesta y que el vehículo deja de obedecer con normalidad.

La Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos (FHWA) explica que el agua sobre el pavimento puede reducir significativamente la fricción entre el neumático y la carretera. Además, el efecto se vuelve más importante a velocidades elevadas y cuando existe una mayor cantidad de agua acumulada. Los neumáticos desgastados son particularmente sensibles a estas condiciones.

La velocidad es clave

No existe una única velocidad a partir de la cual un vehículo necesariamente sufrirá aquaplaning. El fenómeno depende de varios factores, entre ellos la profundidad del agua, el diseño y desgaste de los neumáticos, la presión de inflado, el estado del pavimento y la velocidad.

Por eso, circular rápidamente sobre una vía con agua acumulada aumenta el riesgo. Un manual de seguridad vehicular publicado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) advierte que el hidroplaneo puede provocar una pérdida parcial o completa del control y de la capacidad de detener el vehículo. Entre sus recomendaciones están reducir la velocidad, especialmente cuando existen charcos o agua acumulada, y mantener los neumáticos correctamente inflados.

Auto termina con las llantas arriba tras despiste en la Panamericana Sur, en Ocoña

Las llantas son la primera línea de defensa

El estado de los neumáticos resulta fundamental. Los canales de la banda de rodadura están diseñados, entre otras funciones, para ayudar a desplazar el agua y mantener el mayor contacto posible con el pavimento.

Cuando estos canales se desgastan, disminuye la capacidad del neumático para evacuar el agua. La NHTSA señala que el desgaste de la banda y la presión incorrecta pueden afectar la seguridad y la capacidad de los neumáticos para mantener sus prestaciones.

Por ello, antes de conducir durante una temporada de lluvias conviene revisar la profundidad de la banda de rodadura y comprobar que la presión coincida con la recomendada por el fabricante.

¿Qué hacer si ocurre?

Si el vehículo comienza a perder adherencia sobre una superficie mojada, lo más importante es evitar movimientos bruscos. Una reacción desesperada sobre el volante o una maniobra repentina puede agravar la pérdida de control.

Lo recomendable es reducir progresivamente la velocidad y mantener la dirección lo más estable posible, evitando acelerar bruscamente. La prioridad debe ser recuperar el contacto de los neumáticos con el pavimento antes de realizar cualquier maniobra.

El aquaplaning demuestra que incluso un vehículo equipado con ABS, control de estabilidad y otros sistemas electrónicos tiene límites. La tecnología puede ayudar al conductor, pero ninguna asistencia electrónica puede generar adherencia donde el neumático ya no tiene suficiente contacto con el asfalto.

En una carretera mojada, por tanto, la mejor herramienta sigue siendo reducir la velocidad y mantener los neumáticos en buen estado.