Las carreteras mojadas son peligrosas porque los neumáticos de los vehículos pierden adherencia
Las carreteras mojadas son peligrosas porque los neumáticos de los vehículos pierden adherencia
/ Sputnik
Por Redacción EC

Cuando empieza a llover, uno de los mayores riesgos para un conductor no necesariamente está en la cantidad de agua que observa sobre la pista, sino en lo que ocurre debajo de su vehículo. En determinadas condiciones, los neumáticos pueden dejar de tener un contacto adecuado con el asfalto y comenzar a desplazarse sobre una película de agua. Este fenómeno se conoce como aquaplaning o hidroplaneo.

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