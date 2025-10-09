De pick-up a máquina de competencia: ¿qué cambios le hicieron a las JMC Grand Avenue 4x4 para competir en Caminos del Inca 2025?

Al frente del proyecto está Diego Navea, piloto con más de tres décadas de experiencia en motocross, cuatrimotos, autos y camionetas. Asumió el desafío de convertir una pick-up JMC Grand Avenue 4x4 de serie en una verdadera máquina de competencia.

Un reto contrarreloj

El 29 de mayo de este año, JMC Perú, junto con Gildemeister, representante de la marca en el país, entregó dos unidades cero kilómetros del Grand Avenue. Desde entonces, comenzó una carrera paralela: la de preparar los vehículos desde cero para enfrentar más de 3.000 kilómetros de tierra, piedras y altura.

“El 2 de mayo ya teníamos ambas camionetas completamente desarmadas, perno por perno, en el taller Firewheels. Lo hicimos por pasión, no por dinero”, cuenta Navea. Con el apoyo de la familia Podestá, socios, amigos y parte esencial del equipo, desmantelaron la camioneta hasta dejar solo el chasis y los frenos originales. En apenas 90 días, el equipo logró armar dos camionetas listas para competir.

Los técnicos del equipo Firewheels desmontaron por completo el JMC Grand Avenue 4x4, perno por perno, para iniciar su conversión en vehículo de rally. (Foto: Diego Navea) / Diego Navea

La alianza global

El proyecto no fue solo peruano. Desde China, ingenieros de JMC Fábrica trabajaron directamente en la programación del motor. En total, tres especialistas chinos viajaron a Lima para trabajar junto a Navea durante más de tres semanas, recorriendo rutas que superaban los 4.800 metros de altura para calibrar el rendimiento del motor turbodiésel de 2,3 litros Puma.“El trabajo fue día y noche. Ellos ajustaban la curva de potencia y yo salía a probar. Volvíamos a Lima, corregíamos, y regresábamos a la montaña. Así, hasta lograr una respuesta perfecta en altura y bajas temperaturas”, explica el piloto.

Diego Navea ( a la derecha) junto a los ingenieros chinos que modificaron el ECU del Grand Avenue. (Foto: Diego Navea) / Diego Navea

El resultado: un incremento del 15% en potencia y torque, alcanzando una entrega más limpia y constante. Pero el enfoque nunca fue solo la fuerza. “En el rally no gana el que tiene más caballos, sino el que tiene una máquina confiable. Preferimos una camioneta que aguante palo y machete constante”, sentencia Navea.

Seguridad ante todo

El primer paso fue cumplir con las exigencias de la FIA y del Automóvil Club Peruano. En apenas 25 días, el equipo instaló una jaula antivuelco construida con tubos de alta resistencia y bajo peso. A ello se sumaron butacas y arneses homologados, extintores centrales y manuales, jaladores de emergencia, rompevidrios, cortacorrientes y demás implementos de seguridad exigidos para un rally de largo aliento.“Queríamos una camioneta ligera, pero sobre todo segura. Al final sumamos casi 190 kilos solo en elementos de seguridad”, comenta el piloto.

La camioneta estuvo bajo un estricto proceso de revisión para asegurar la jaula. (Foto: Diego Navea) / Diego Navea

Frenos, suspensión, transmisión y balance

El Grand Avenue ya ofrecía una buena base mecánica: frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas y una suspensión delantera independiente con eje rígido posterior. Sin embargo, para resistir los descensos y frenadas prolongadas de Caminos del Inca, se instalaron discos más grandes y ventilados, capaces de mantener una temperatura óptima en los tramos más exigentes.

En cuanto a suspensión, se optó por un sistema con recorrido original, pero amortiguadores mejorados, diseñados para soportar impactos constantes sin perder estabilidad. “La suspensión ideal depende de cada piloto. En mi caso, prefiero una configuración rígida que copie bien el terreno. No una piedra, pero sí firme”, explica Navea.

Para reducir el peso del pick-up, retiraron todo lo innecesario, como parte de la tolva . (Foto: Diego Navea) / Diego Navea

El equilibrio fue clave. La camioneta, que originalmente pesaba 2.070 kg, perdió 240 kilos al retirar interiores, vidrios y tolva, pero recuperó 190 kilos con los elementos de seguridad. En total, el Grand Avenue de rally terminó 40 kilos más liviano que el modelo de serie, con un peso final de 2.040 kg. “No somos los más livianos, pero sí los más equilibrados”, dice el piloto.

Navea eligió correr con una caja manual de seis velocidades, en lugar de la automática. La decisión se basó en la simplicidad mecánica y la confiabilidad: “No queríamos complicarnos con la programación de la caja. La manual me da el control total, especialmente en zonas de ascenso o curvas cerradas”.

Ensayo, error y aprendizaje

Antes del gran debut, el equipo participó en el Rally de Cañete, usando una de las camionetas para recopilar datos y sensaciones. “Fue clave para afinar detalles. Identificamos cuatro puntos de mejora y los corregimos junto con la fábrica. Luego, con mi aprobación, se ensambló la segunda camioneta sin parar”, detalla Navea.

Durante tres semanas, el equipo realizó ensayos a más de 4.800 metros de altitud, ajustando la curva de potencia y torque del motor en condiciones reales de competencia. (Foto: Diego Navea) / Diego Navea

Esa filosofía de prueba y error, construir, probar, ajustar y volver a probar, definió el proyecto. Cada kilómetro de test a más de 4.700 metros de altitud sirvió para consolidar la fiabilidad del motor y la respuesta de la suspensión.

Logística con sello Mickey Thompson

La logística del equipo JMC Perú cuenta con el respaldo de Mickey Thompson, marca de neumáticos todo terreno representada por la familia Navea desde hace más de 20 años. “Ellos nos están apoyando al 100% con infraestructura y asistencia técnica. En algunos tramos incluso corremos con una sola llanta de repuesto para aprovechar al máximo la relación peso-potencia”, comenta.

Esa relación, crucial en rally, fue optimizada mediante la reducción de peso y el aumento del torque. “El balance lo es todo. No buscamos romper récords de velocidad, sino llegar al final con una máquina sólida”, recalca.

El retorno de Navea y el acuerdo con JMC

Para Navea, este proyecto marca su regreso a las pistas después de nueve años de retiro. “Perdí a mi hermano, mi mentor y copiloto, y decidí alejarme de las competencias. Pero este reto me devolvió la motivación. Acepté porque vi el compromiso de la marca y porque quería volver a correr en mi país, con un proyecto serio y diferente.”

El ingreso de JMC al rally peruano no es casual. En los últimos años, las marcas chinas han tomado protagonismo en el mercado automotor y, cada vez más, en las competencias. “Hace diez años yo no me hubiera subido a una camioneta china, pero eso cambió. Hoy fabrican vehículos de excelente calidad, con ingeniería moderna y fiabilidad comprobada”, asegura Navea.

Son dos las JMC Grand Avenue que están participando en el rally Caminos del Inca 2025. (Foto: Diego Navea) / Diego Navea

En Caminos del Inca 2025, más del 70% de las camionetas inscritas son de procedencia china. “Ya no se trata de competir con prejuicios, sino de demostrar capacidad técnica. Y JMC lo está haciendo con este proyecto”, añade.

El toque final

La Grand Avenue 4x4 que correrá en Caminos del Inca combina robustez, precisión y corazón. Es el resultado de 90 días de trabajo continuo, de la colaboración entre tres países, Perú, Chile y China, y de la pasión de un piloto que encontró en este desafío su nuevo impulso.

“Esta no es solo una camioneta preparada para el rally”, concluye Navea. “Es el símbolo de lo que se puede lograr cuando hay pasión, disciplina y confianza. No buscamos solo competir, sino dejar huella.”

En el Super Prime de CDI 2025, Navea y Medina se enfrentaron en un duelo directo. (Foto: Diego Navea) / Diego Navea

El Team JMC Motorsport

El Team JMC Motorsport estará conformado por dos tripulaciones que representarán oficialmente a la marca china en su primera participación en el rally Caminos del Inca.El experimentado Diego Navea compartirá la cabina con su copiloto Manuel Marengo, mientras que la segunda camioneta del equipo será conducida por Fabiola Medina, acompañada de su hermana Keyko Medina.

Ambas duplas competirán en la categoría CAM, destinada a camionetas con modificaciones básicas, donde la confiabilidad y la estrategia pesan más que la potencia bruta. En esta división, se medirán ante rivales de alto nivel como Celestino Garrido y Percy Salcedo, al mando de una Foton Tunland; Ricardo y Gonzalo Mendiola con su Volkswagen Amarok; y Mandela y José Rivera, representantes del Nissan Fiera.

Será un terreno fértil para medir el verdadero rendimiento del JMC Grand Avenue 4x4 frente a modelos consolidados del segmento, en una de las categorías más competitivas y parejas del legendario Caminos del Inca.