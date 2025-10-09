Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
De pick-up a máquina de competencia: ¿qué cambios le hicieron a las JMC Grand Avenue 4x4 para competir en Caminos del Inca 2025?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Por primera vez, JMC Grand Avenue se suma oficialmente al mundo del rally. Y lo hace a lo grande: debutará en Caminos del Inca 2025, la competencia más emblemática del Perú y una de las más desafiantes de Sudamérica.
TE PUEDE INTERESAR
- GWM presentó en Perú sus nuevas Haval H6 y H9 con motores turbo y tracción 4x4. ¿Cuál será el precio?
- Desde el Volvo Amazon de Bradley hasta el Mitsubishi EVO IX de Orlandini: un repaso por los autos que ganaron en Caminos del Inca
- Cuesta menos de US$15.000, rinde 56 km/g en ciudad y tiene un equipamiento de un SUV más caro: manejamos el Chevrolet Groove de 1,5 litros
- https://elcomercio.pe/ruedas-tuercas/automotriz/cuesta-menos-de-us15000-rinde-56-kmg-en-ciudad-y-tiene-un-equipamiento-de-un-suv-mas-caro-manejamos-el-chevrolet-groove-de-15-litros-peru-mexico-espana-estados-unidos-noticia/
- Entre semáforos y el tráfico de Lima: ¿cómo se comporta el Chery Tiggo 4 con su motor de 1,5 litros y qué tan confortable es?
Contenido Sugerido
Contenido GEC