Deepal presentó el G318, una SUV con tracción 4x4 y tecnología eléctrica de rango extendido (REEV). El modelo se incorpora al mercado local en dos versiones, Flagship y Signature, y combina dos motores eléctricos con uno a gasolina que funciona como generador de energía para ampliar su autonomía.

El Deepal G318 cuenta con una batería de 35,07 kWh y una autonomía combinada homologada de hasta 890 km, según información de la marca. La distancia que puede recorrer varía de acuerdo con las condiciones de manejo, la ruta y el uso del sistema de propulsión.

Motorización y capacidades todoterreno

El sistema de propulsión está compuesto por un motor a gasolina 1,5 turbo de 140 hp y 215 nm de torque, además de dos motores eléctricos. El delantero desarrolla 185 hp y 262 nm, mientras que el trasero entrega 248 hp y 310 nm.

El modelo incorpora tracción en las cuatro ruedas, bloqueo del diferencial trasero y suspensión trasera independiente. También dispone de modos de manejo para diferentes superficies, como arena, barro y nieve. La versión Signature agrega suspensión neumática y un sistema de amortiguación de control electrónico (CDC), de acuerdo con la configuración anunciada por la marca.

Otra de sus funciones es la alimentación de dispositivos eléctricos mediante una salida de hasta 6 kW y un tomacorriente de 220 V ubicado en la maletera.

El Deepal G318 es un SUV 4x4 que tiene la capacidad de sortear las dunas y otros terrenos off-road. (Foto: Deepal) / Deepal

Equipamiento y seguridad

El G318 mide 5,01 metros de largo, 1,985 metros de ancho y tiene una distancia entre ejes de 2,88 metros. Entre sus elementos exteriores figuran iluminación LED, techo panorámico eléctrico y una llanta de repuesto instalada en el portón posterior.

La cabina incluye una pantalla táctil central de 14,6 pulgadas, panel de instrumentos digital, cargador inalámbrico para teléfonos y asientos con funciones de calefacción y ventilación. El equipamiento también contempla un sistema de climatización con purificación de aire y una consola central refrigerada.

En seguridad, incorpora airbags frontales, laterales y de cortina, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, control de descenso y monitoreo de presión de neumáticos. Según la versión, también ofrece control de crucero adaptativo, detector de punto ciego y una cámara de visión panorámica de 540°.

Versiones y precios en Perú

El Deepal G318 se ofrece en los colores blanco, gris, negro y plata. La versión Flagship tiene un precio de lanzamiento desde US$37.990, mientras que la Signature parte de US$40.990.

La marca señala una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros para el vehículo y de ocho años o 150.000 kilómetros para el sistema de alto voltaje, en ambos casos hasta alcanzar primero el límite correspondiente. Los mantenimientos están previstos cada 10.000 kilómetros, según la información proporcionada por Deepal.