Este vehículo eléctrico de rango extendido (REEV) forma parte del nuevo portafolio de Changan, bajo la submarca de lujo DEEPAL, y llega para redefinir la movilidad sostenible en terrenos desafiantes, combinando potencia, autonomía y alta tecnología. (Foto: Deepal)
Este vehículo eléctrico de rango extendido (REEV) forma parte del nuevo portafolio de Changan, bajo la submarca de lujo DEEPAL, y llega para redefinir la movilidad sostenible en terrenos desafiantes, combinando potencia, autonomía y alta tecnología. (Foto: Deepal)
/ Deepal
Por Redacción EC

Deepal presentó el G318, una SUV con tracción 4x4 y tecnología eléctrica de rango extendido (REEV). El modelo se incorpora al mercado local en dos versiones, Flagship y Signature, y combina dos motores eléctricos con uno a gasolina que funciona como generador de energía para ampliar su autonomía.

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