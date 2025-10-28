Cada vez más organizaciones están replanteando la forma en que gestionan su movilidad corporativa. Los altos costos del combustible, las metas de sostenibilidad y la necesidad de proyectar una imagen moderna han impulsado la adopción de vehículos híbridos como una alternativa estratégica.

Los modelos de última generación con motores híbridos eléctricos autorrecargables marcan el rumbo de esta transición. “Esta tecnología permite reducir el consumo de combustible y la huella de carbono sin sacrificar el performance del vehículo, lo que la convierte en una inversión inteligente y sostenible para flotas corporativas”, señala Vicente Azula, Gerente de Lexus en Mitsui Automotriz.

Al momento de renovar o actualizar una flota corporativa, las empresas deben considerar una serie de factores. Vicente Azula enlista lo siguiente:

Eficiencia y sostenibilidad: los motores híbridos eléctricos autorrecargables ofrecen un equilibrio entre potencia y bajo consumo, reduciendo significativamente el gasto en combustible y las emisiones.

Seguridad avanzada: ciertos modelos incorporan asistencias inteligentes como control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, detección de peatones o frenado automático de emergencia no solo protege a los ocupantes, sino que también minimiza riesgos y costos por siniestros.

Confort y experiencia de manejo: los vehículos híbridos actuales incorporan interiores diseñados bajo principios ergonómicos, que promueven una conexión intuitiva entre el conductor y el vehículo. Modelos como la Lexus NX 350h mantienen este estilo.

Respaldo y mantenimiento: contar con un servicio posventa confiable y mantenimientos programados garantiza continuidad operativa y ahorro en el largo plazo.

contar con un servicio posventa confiable y mantenimientos programados garantiza continuidad operativa y ahorro en el largo plazo. Imagen y posicionamiento: el diseño exterior, orientado a proyectar innovación y sofisticación, refuerza los valores de excelencia y liderazgo que muchas empresas buscan asociar a su marca.

Alternativas que impulsan la movilidad sostenible en Perú (Difusión)

En esa misma línea, Hermann Baumann, Gerente General de EuroRenting, concluye que “Las empresas buscan soluciones integrales que combinen rendimiento, sostenibilidad y control de costos. El leasing operativo les permite concentrarse en su negocio principal sin perder eficiencia ni calidad”.

Con este cambio de enfoque, la movilidad corporativa deja de ser un gasto para convertirse en una decisión estratégica que proyecta innovación, eficiencia y compromiso con el futuro.








