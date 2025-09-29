Desde el Volvo Amazon de Bradley hasta el Mitsubishi EVO IX de Orlandini: un repaso por los autos que ganaron en Caminos del Inca

Escucha la noticia
Desde el Volvo Amazon de Bradley hasta el Mitsubishi EVO IX de Orlandini: un repaso por los autos que ganaron en Caminos del IncaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La próxima edición de Caminos del Inca (CDI) está próxima a iniciar y en Ruedas y Tuercas realizamos un repaso por la historia para conocer los carros más representativos que ganaron este rally.
Dicha información fue compartida por el Automóvil Club Peruano (ACP), a través de la página de Facebook oficial del Rally Caminos del Inca. Allí se detalla cuáles son los fabricantes automotrices que más ganaron el rally más importante del Perú.
LEE TAMBIÉN: Jeep presentó un SUV económico, compacto y con caja manual: ¿cómo es el Avenger 1,2 turbo, cuáles son sus características y cuánto cuesta?
El primer rally de CDI se realizó en 1966 y, hasta la actualidad, se han llevado a cabo 52 ediciones. De estas, Mitsubishi, Toyota y Ford fueron las más ganadoras por lejos, con 14, 13 y 12 victorias respectivamente. Nissan/Datsun acumula siete victorias y Subaru se queda con dos. Completan la lista Volvo, Mercedes-Benz, Suzuki y Peugeot.
Mitsubishi
No solo tiene el título de la firma más ganadora, sino también el del auto más ganador de la historia de CDI. Nos referimos al Mitsubishi Lancer Evolution IX, el cual ganó en nueve ocasiones consecutivas (2009-2018), bajo la conducción de diferentes tripulaciones. Algunas de ellas fueron las duplas comandadas por Raúl Orlandini Griswold, José Luis Tommasini, Richard Palomino, Nicolás Fuchs, etc.
Otros vehículos de la firma japonesa que también ganaron fueron el Lancer Evolution V en dos ocasiones, mientras que el Lancer Evolution X, el Lancer Evolution VIII y la Outlander ganaron en una oportunidad.
Toyota
A diferencia de Mitsubishi, las tripulaciones de CDI han participado con una mayor cantidad de modelos de Toyota. Del primero que existe registro es el Corona que tripularon Henry Bradley y César Vidaurre en 1976. Luego, el Corona ganó en otras tres ediciones. Por su parte, tanto el Celica como el Celica GT-Four coronaron en tres ocasiones. El Corolla, el GT86 y el Yaris N5 ganaron únicamente en una edición. El N5 fue el último en ganar, en 2022, bajo el comando de Rommel Palomino y Willy Sierra.
Ford
La firma americana ganó 12 veces, de las cuales seis se las llevó el Ford Escort. Le sigue el Mustang/Shelby GT350 con cuatro victorias, donde los hermanos Arnaldo y Enrique Alvarado ganaron en 1967. Las otras dos victorias las completa el Ford Fiesta Rally 3, que ganó en 2023 y 2024 de la mano de Nicolás Fuchs y Eduardo Castro, respectivamente.
Nissan/Datsun
Otra firma japonesa que ganó en múltiples ocasiones es Nissan/Datsun. El Silvia 240RS coronó seis veces y el 160J se impuso en una oportunidad. La primera vez que Nissan/Datsun ganó fue en 1978, cuando Herbert Grimm y Tater Ledgard se llevaron el primer puesto, mientras que la última vez que llegaron a ese podio fue con el Silvia de Luis Alayza de Losada e Ive Bromberg.
Subaru
Esta firma japonesa logró consolidarse en la primera posición en dos ediciones. En 2004, Luis Alayza de Losada y su hijo Luis Alayza Freundt se llevaron CDI con el Forester, y en 2008, Roberto Pardo y Giampier Giachetti ganaron con el Impreza STI.
Volvo, Mercedes-Benz, Suzuki y Peugeot
Todas estas firmas campeonaron en una oportunidad, siendo la más relevante la ganada por el Volvo Amazon. ¿Por qué? Fue el primer carro que ganó CDI en 1966, donde Henry Bradley y César Vidaurre pasaron a la historia de esta competencia.
TE PUEDE INTERESAR
- Ofrece más de 1.100 km de autonomía y un interior futurista: manejamos el Deepal S07 REEV en el tráfico de Lima
- Toyota Corolla Cross 1.8 HEV: el híbrido más vendido del Perú, ¿cuánto cuesta y qué ofrece?
- Fuimos a Sayán con la nueva Territory de Ford: ¿cómo se desempeñó en la carretera y cuánto rindió con su motor de 1,5 litros EcoBosst?
- Tiene caja mecánica y es uno de los más baratos del mercado: manejamos el Chery Arrizo 5 Pro con motor de 1,5 litros
- Chery presentó el M7, su nuevo SUV económico de 7 plazas: ¿cuánto cuesta, que motor trae y cuáles son sus características?
Contenido Sugerido
Contenido GEC