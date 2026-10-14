icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La compañía está enfocada en recuperar competitividad y fortalecer su conexión con los consumidores peruanos. (Foto: Nissan)
La compañía está enfocada en recuperar competitividad y fortalecer su conexión con los consumidores peruanos. (Foto: Nissan)
/ Nissan
Por Fernando Roca Canales

Hay tres etapas históricas en el liderato de ventas de autos en el mercado peruano. La primera y más extensa es, por su puesto, el legado dejado por las marcas estadounidenses y europeas, que perduraron desde fines del siglo pasado hasta mediados de la década de 1980. Entre 1950 y 1970, las marcas japonesas más importantes no solo desembarcaron en el Puerto del Callao, sino que también instalaron plantas ensambladoras y hacia fines del 1980 e inicios de 1990, ya se vendían como “pan caliente”. La tercera etapa ya la están iniciando las marcas chinas que hoy, en conjunto, ya lideran el mercado peruano, pero eso ya lo desarrollermos en otra ocasión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.