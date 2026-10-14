Hay tres etapas históricas en el liderato de ventas de autos en el mercado peruano. La primera y más extensa es, por su puesto, el legado dejado por las marcas estadounidenses y europeas, que perduraron desde fines del siglo pasado hasta mediados de la década de 1980. Entre 1950 y 1970, las marcas japonesas más importantes no solo desembarcaron en el Puerto del Callao, sino que también instalaron plantas ensambladoras y hacia fines del 1980 e inicios de 1990, ya se vendían como “pan caliente”. La tercera etapa ya la están iniciando las marcas chinas que hoy, en conjunto, ya lideran el mercado peruano, pero eso ya lo desarrollermos en otra ocasión.

Retornando a la segunda etapa que nos interesa, debemos mencionar que Nissan y Toyota pertenecen al segundo bloque de marcas japonesas que desembarcaron en Perú. El primero en llegar fue Datsun, una marca que perteneció a Nissan Motor Company y que estuvo presente desde la década de 1930. No obstante, Nissan fue la primera en llegar en ese segundo bloque más variado e importante, instalandose en 1957. Luego, Toyota en 1967, Honda en 1974 y, después Suzuki, Subaru y Mazda entre la década de 1980 y 1990.

En lo que refiere a Nissan, desde 1957 estuvo representada por Maquinarias S.A. hasta el 2018, cuando Nissan Motor Copany decide abrir una subsidiaria en el país y tener representación propia. Llegó la pandemia, las ventas se redujeron radicalmente para todos los fabricantes y, luego Nissan no pudo sobreponerse a la crisis global que sufrió. Tras la reestructuración de Nissan, Astara asumió su representación y distribución en Chile y Perú y, tras un período de diagnóstico y planificación, lanzó su campaña comercial Nissan is back.

Los puntos clave de Nissan

Nissan is back se concretó en un evento donde la marca expuso el posicionamiento que buscan, así como los nuevos modelos que llegarán. Allí conversamos con Paolo Nava, gerente de Estrategia y Negocios de Nissan Perú.

“Estamos trabajando desde hace varios meses en una estrategia de producto para el mercado peruano, que se basa en cuatro pilares fundamentales”, sostiene.

El primero es Nissan Intelligent Mobility, un conjunto de innovaciones que busca mejorar la experiencia de sus clientes mediante soluciones que permitan una conducción más segura, motorizaciones más eficientes, electrificación y mayor conectividad.

El segundo pilar es el desarrollo de tecnologías de electrificación, como e-POWER, un sistema híbrido autorrecargable de rango extendido. El vocero dijo que en las próximas semanas introducirán el primer vehículo híbrido enchufable.

El tercer pilar es la renovación de su gama. “El 90% de los modelos de Nissan se renovará en los próximos meses, por lo que tendremos muchas novedades entre 2026 y 2027″, menciona Nava

Adicionalmente, señala que desean impulsar el retorno al off-road. Nissan cuenta con modelos con capacidades todoterreno, tanto para el trabajo como para el entretenimiento, entre ellos pick-ups y SUV. Este es un aspecto muy importante de su ADN y una tradición de la marca.

Mirar hacia adelante

Adicionalmente a dichas estrategias, consultamos con Nava sobre el diagnóstico que realizaron al desempeño de Nissan durante los últimos años para entender qué aspectos cambiarán o cuáles se mantendrán. El vocero fue cauto y evitó realizar hacer señalamientos sobre el pasado, explicando que desean centrarse en el futuro.

“Consideramos que la llegada de Astara como distribuidor de Nissan se produce en un momento importante para la marca. A nivel global, Nissan ha impulsado la renovación de sus productos, el desarrollo de nuevas tecnologías, la formación de alianzas y una importante inversión en investigación y desarrollo”, añade.

Asimismo, agrega que confían en que las acciones implementadas hasta ahora tendrán resultados positivos. “Estamos ampliando nuestra red de concesionarios y trabajando para reactivar la marca después de algunos meses de menor actividad. Es un reto importante, pero estamos convencidos de que podremos afrontarlo”, explica.

Renovación de portafolio

Si Nissan is back es el paso 1 de la firma japonesa, la renovación y ampliación de su catálogo es el paso 2. Felipe Sarria, gerente general de Nissan Perú, explica que en noviembre se presentará un SUV full size y un nuevo modelo todo terreno electrificado. En febrero del próximo año llegará la renovación de pick-up (Frontier) con una cantidad de versiones más amplia.

En marzo desembarcará un nuevo SUV ePower, que posiblemente sea el Qashqai que hizo récord de autonomía en Colombia. En abril llegará otro SUV compacto y se renovará un sedán, a la par que se celebran los 70 años de Nissan en Perú y, finalmente, en julio se presentará un nuevo SUV full size 4x4

Lanzamiento del All-New Versa y X-Trail E-Power

El renovado All-New Versa destaca por su equilibrio entre eficiencia urbana y tecnología avanzada, ideal para los recorridos diarios en el Perú. Equipado con un motor de 1,6 litros que genera 118 HP, este modelo ofrece una respuesta ágil tanto en transmisión manual como automática CVT.

En su interior, la conectividad está asegurada gracias a una pantalla táctil de 9 pulgadas compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, complementada con un robusto paquete de seguridad que incluye de serie 6 airbags, distribución electrónica de frenado (EBD) y asistente de ascenso en pendientes (HSA)

Por su parte, el Nissan X-Trail e-Power es un SUV de 3 filas de asientos con capacidad para 7 pasajeros que redefine la movilidad en el país mediante su innovadora tecnología de propulsión eléctrica autorecargable, la cual ofrece una autonomía extendida de hasta 950 kilómetros sin necesidad de enchufes.

Su sistema combina dos potentes motores eléctricos que impulsan las ruedas con un generador a gasolina encargado exclusivamente de recargar la batería. Además, cuenta con el avanzado sistema de tracción integral e-4ORCE y la tecnología e-Pedal step para una conducción más fluida y un control total en cualquier terreno.