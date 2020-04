El Audi R8 V10 es el superdeportivo estrella de la firma de los cuatro aros. Sus altas prestaciones, exclusividad y diseño sobrio pero deportivo lo convierten en un vehículo atractivo para cualquier conductor.

Si bien cuenta con altas prestaciones, siempre hay nuevas opciones para los conductores más osados. Por ello, el preparador norteamericano Hennessey Performance ha elaborado una versión aún más radical y potente del modelo de Audi.

El proyecto bautizado como HPE900 incluye una serie de modificaciones en el Audi R8 V10, como dos nuevos turbos, filtros de aire, válvulas de descarga, sistema de escape, refrigeración del aceite e intercooler.

Por otro lado, también hay una modificación electrónica para mejorar la potencia del superdeportivo y realizar pruebas de velocidad hasta que alcance los 320 km/h para así verificar su correcto funcionamiento.

NÚMEROS DESTACABLES

Luego de esta serie de modificaciones, el motor V10 del Audi R8 deja atrás los 562 hp de su versión de fábrica para alcanzar los 915 hp y 740 Nm de torque con la modificación de Novitec. Es decir, el preparador ha logrado extraer 345 hp al motor original.

Finalmente, el Audi R8 V10 de Novitec es capaz de acelerar de 0 a 96 km/h en 2.6 segundos una vez activado su sistema de tracción quattro, con lo que deja atrás los 3.2 segundos de la versión de fábrica.

El servicio de mejora de Novitec tiene un precio de US$ 79.500, e incluye el paquete, instalación y garantía para el Audi R8 V10. Esto no incluye los casi US$ 180 mil que cuesta el superdeportivo para su versión coupé y US$ 195 mil para el descapotable.

VIDEO RECOMENDADO

Koenigsegg, la marca top de los superdeportivos

Koenigsegg, se hacen un lugar entre los superdeportivos