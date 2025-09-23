Yangwang, la marca de lujo del líder mundial en vehículos enchufables BYD, ha establecido un nuevo récord mundial de velocidad máxima para un carro de serie, con 496,22 km/h, en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg, en Alemania. Con esta velocidad, superó el récord del Bugatti Chiron Supersport.

El protagonista de esta hazaña es el hiperdeportivo 100% eléctrico Yangwang U9 Xtreme, que ha superado no solo su propia marca previa como el vehículo eléctrico más rápido del mundo, sino también los 490,484 km/h del anterior carro de producción más veloz de la historia, convirtiéndose en el auto más rápido del mundo en general.

Inicialmente presentado como Yangwang U9 Track Edition, el modelo se confirma ahora en su versión de producción como Yangwang U9 Xtreme o U9X. Basado en el U9 ya disponible en China, el U9X incorpora una serie de evoluciones clave para alcanzar este récord.

Estos incluyen, pero no se limitan a: un tren motriz mejorado con un sistema eléctrico de voltaje ultra alto de 1200 V (en comparación con 800 V), una batería Blade de fosfato de hierro y litio con una notable tasa de descarga de 30 C, cuatro motores de velocidad ultra alta que funcionan a hasta 30.000 rpm y producen un total de más de 3.000 hp, neumáticos semi-slick de nivel de pista y suspensión DiSus-X revisada con un ajuste específico para hacer frente al aumento del estrés de la conducción en circuito.

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, ha afirmado que: “Este es un momento de gran orgullo para todos los miembros de la división de investigación y desarrollo. Yangwang es una marca que no reconoce lo imposible, y solo mediante este compromiso se puede llegar a crear un vehículo como el U9X. Quiero expresar mi gratitud a todo el equipo y mi agradecimiento al piloto, Marc Basseng, por su habilidad y aportación técnica. Es fantástico que el carro de serie más rápido del mundo sea ahora eléctrico”.

Marc Basseng es el piloto que logró la hazaña. Antes fue piloto de Porsche y Audi. (Foto: BYD) / BYD

El piloto que ha batido el récord con el U9X, Marc Basseng, es un especialista alemán en circuitos con una larga trayectoria en competición, especialmente en carreras de resistencia. Para Marc: “Este récord sólo ha sido posible gracias al increíble rendimiento del U9 Xtreme. Técnicamente, algo así no es posible con un motor de combustión. Gracias al motor eléctrico, el carro es silencioso, no hay variaciones de carga en los cambios de marcha y eso me permite concentrarme completamente en el circuito”.

El U9 Xtreme ya está disponible, con una producción limitada a no más de 30 unidades. Su nombre deriva de la palabra inglesa “Extreme”, que significa “extremo” y “supremo”, con un énfasis añadido en la «X», que representa lo desconocido. Estas cualidades encajan a la perfección con la filosofía de Yangwang de disfrutar y deleitarse con la exploración y las innovaciones que surgen de ese proceso.

Al establecer un nuevo récord mundial de velocidad, Yangwang redefine el concepto de superdeportivo sostenible. Respaldado por el compromiso de BYD con la innovación y la sostenibilidad, Yangwang emplea tecnología de vanguardia para ofrecer unas prestaciones, una seguridad y una experiencia de conducción sin igual.